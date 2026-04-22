Interviste

WTA Madrid, Grant: “Contenta per la prima vittoria, magari scappa un dolcino…”

"Siamo molto contenti, ho giocato bene da subito, spingendo e giocando aggressiva - racconta Tyra Grant dopo la prima vittoria WTA -. Mi spiace per gli altri italiani, ho visto Cinà e Berrettini ma non ha portato benissimo"

Di Giovanni Pelazzo
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Tyra Grant - WTA Palermo 2025 (foto Pasquale Ponente)

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Da Madrid, il nostro inviato
Quasi allo scadere di questo mercoledì madrileno arriva la prima – nonché unica – vittoria azzurra di giornata, firmata Tyra Grant. La giovanissima azzurra, lasse 2008, ottiene il primo successo in carriera a livello di main draw nel circuito maggiore, raccontando poi le sue emozioni in zona mista con un gran sorriso. Di seguito quanto raccolto insieme ai colleghi di SpazioTennis.

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L’importanza dell’atteggiamento e della consapevolezzaLa prima vittoria di Grant a livello WTA, l’unica italiana del giorno

L’importanza dell’atteggiamento e della consapevolezza

“Mi rompono molto le scatole sul linguaggio del corpo e io comunque sono d’accordo, penso influisca tantissimo sul mio gioco. Ci abbiamo lavorato tantissimo, l’anno scorso ci sono state partite e partite… però insomma, con Jacquemot ci conoscevamo, ci eravamo allenate un po’ di volte insieme e sapevo l’atteggiamento avrebbe fatto la differenza. In un attimo, soprattutto nel secondo set, potevo scoraggiarmi e subire un break e a quel punto la partita poteva girare. Nelle ultime partite soprattutto ho visto quanto la consapevolezza potesse fare la differenza. Mi rende molto più lucida sapere che stando più positiva riesco a muovermi meglio e a cercare la palla meglio. C’è stata tanta maturità nell’ultimo anno e soprattutto negli ultimi mesi”.

La prima vittoria di Grant a livello WTA, l’unica italiana del giorno

La terza volta è stata quella buona! Sono contenta di esserci riuscita dopo essermi qualificata, tra l’altro dopo due partite molto dure. Aver giocato un po’ meno oggi mi ha fatto piacere! Siamo molto contenti, ho giocato bene da subito, spingendo e giocando aggressiva. È stata un’ottima partita. Festeggiamenti? Vediamo cosa dicono i boss, tanto decidono sempre loro! Magari però scappa un dolcino…

“Sono stata l’ultima a entrare in campo, ho visto tanti ragazzi e ragazze giocare in questi giorni. Sono arrivata al circolo a mezzogiorno, quindi ho visto tutte le partite! Mi dispiace per loro… Ho visto tutta la partita di Federico (Cinà, ndr), di Matteo (Berrettini, ndr), ho provato a supportarli da dentro perché fuori faceva troppo caldo… Però non ha portato benissimo, mi sa che la prossima volta guarderò altro!”.

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