Operazione al gomito per Qinwen Zheng, niente US Open

Si prospettano diversi mesi senza tennis per la cinese Qinwen Zheng, attuale n. 6 del ranking mondiale e vincitrice delle Olimpiadi di Parigi giusto un anno fa. Con un annuncio sui propri social media durante il weekend la tennista ha annunciato di essersi sottoposta a un intervento in artroscopia al gomito destro: “Nei mesi scorsi ho giocato con un dolore costante, sia durante gli allenamenti sia durante le partite. I trattamenti non sono stati in grado di fare sparire il dolore“.

Di conseguenza la cinese ha rinunciato ufficialmente allo US Open in programma dal 24 agosto e al suo posto nel tabellone è entrata la francese Leolia Jeanjean.