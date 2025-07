WTA Palermo: Jones supera Paquet. Il derby azzurro va a Pedone ed Abbagnato

Si aprono i cancelli del Ladies Open di Palermo. Al Country Club va in scena la 36ª edizione del torneo femminile, la prima dopo la cessione della licenza 250 al Transylvania Open, a cui però la direzione ha provveduto con l’adozione di un ambizioso 125 che nel proprio tabellone principale vanta la giovane promessa azzurra Tyra Grant, atterrata nel capoluogo siciliano in compagnia del suo possibile futuro coach Renzo Furlan. Ed è proprio l’ex numero 2 Itf che si è presa la scena del Campo 6, nonostante la sconfitta all’esordio nel doppio contro le le palermitane Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato (siberiana da parte di madre). Grant e Ambrosio fanno subito la voce grossa nel primo set, chiudendo per 6-0. Segue un secondo parziale ricco di emozioni, con Pedone che risponde a tono ai colpi dell’italo-americana, pareggiando i conti al tie-break per 7(9)-6(7). Nel super-tiebreak finale, Abbagnato e Pedone si aggiudicano un primo punto che dà speranza agli spalti rosanero, ma Anastasia s’incarta col dritto e le rivali azzurre scappano sul 5-1. Una Grant un po’ incerta nel finale si secondo set si ricompone alla grande, mirando al corpo del duo palermitano, ormai sul punto di cedere. La magia del Country Time Club travolge Pedone e Abbagnato in questo tiebreak dai mille volti. Grant esagera sul match point a favore, ricercando un lungolinea dal coefficiente di difficoltà estremo. Giorgia e Anastasia riescono nell’impresa, trionfando in rimonta davanti al proprio pubblico (11-9).

Questi invece i risultati nel singolare, con la sola azzurra in gara Aurora Zantedeschi, che dopo essere stata eliminata alle qualificazioni contro Renata Jamirchova, ha ritrovato la slovacca dopo il ripescaggio, cedendo però anche nel secondo confronto del torneo con lo score finale di 6-1 6-1. Quanto agli altri match di giornata, la britannica Francesca Jones ha superato la francese Chloe Paquet con lo score 6-3, 6-1. Bene anche l’ex numero 5 ITF e giovane promessa spagnola Kaitlin Quevedo, uscita vincitrice dall’incontro con Lola Radivojevic per 6-2, 2-6, 7-6(2). Successo in 2 set per Tatijana Prozorova, che si impone per 7-6(5), 6-4, così come Martinez Cirez, autrice di una grande vittoria sull’ex numero 52 del ranking Liu.

La possibile allieva di Furlan è attesa sul centrale nel match singolare di apertura previsto per le 17.30 del 22 luglio. Ad attenderla dall’altra parte della rete ci sarà l’ex numero 22 Wta Tamara Zidansek. A seguire, Pedone contro Oksana Selechmeteva. Ambrosio giocherà invece sul campo 6 contro Leyre Romero Gormaz. In campo anche Danila Spiteri, subentrata alla ritirata Martina Trevisan e attesa contro Hanne Vandewinkel.

I match clou del giorno saranno visibili in diretta sulla RAI, che invece trasmetterà integralmente le semifinali e le finali. Il programma di martedì 22 luglio partirà alle 17:30

(Ha collaborato Enrico Picone)