Italiani in campo mercoledì 23 luglio: derby Arnaldi-Sonego, ma anche Cobolli, Darderi, Stefanini e Cocciaretto

Un mercoledì a tinte azzurre questo 23 luglio con ben sei italiani in campo tra Praga e Washington, passando per Umago. La giornata sarà aperta da Cocciaretto e Stefanini nel Wta 250 ceco; in seguito Darderi (reduce dal titolo a Bastad) farà il suo esordio sulla terra croata. Infine, piatto forte di giornata, il derby Arnaldi-Sonego con a seguire il debutto di Cobolli sul cemento statunitense. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con i match femminili visibili anche su Supertennis.

DERBY AZZURRO – A Washington, Atp 500,si scontrano i due azzurri Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, come secondo match a partire dalle 17:00 italiane sul GrandStand. Il ligure è reduce da una battaglia serrata contro Altmaier – dove ha annullato quattro match point – mentre per ‘Sonny’ si tratta dell’esordio nel torneo dopo il bye al primo turno. Arnaldi viene da un periodo grigio: tre sconfitte negli ultimi cinque incontri, con eliminazione al primo turno a Wimbledon contro Van de Zandschulp. Sui campi in cemento, tuttavia, Arnaldi ha mostrato buoni numeri: 7 vittorie e 6 sconfitte nel 2025, con percentuali solide al servizio (74,4%) e un discreto rendimento anche in risposta (25,9%).

Per Lorenzo Sonego sarà l’esordio nel torneo, dopo un Wimbledon chiuso agli ottavi contro Shelton in quattro set. Il torinese ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate, ma la sua stagione sul duro non ha brillato: 8 vittorie e 7 sconfitte nei sette tornei fin qui disputati. Il miglior risultato sul cemento resta il quarto di finale agli Australian Open.

Anche Flavio Cobolli esordirà nella capitale americana. Quello contro Yoshito Nishioka è il quinto match di giornata sempre dalle ore 17:00. Dando uno sguardo ai precedenti, il bilancio è di 1-1: Nishioka si è imposto a Los Cabos l’anno scorso con un netto 6-1 6-0. Cobolli invece si è preso la rivincita nel Masters 1000 di Miami, battendo il nipponico 1-6 6-1 6-4.

UMAGO – L’ultimo in ordine di gioco è Luciano Darderi, che non prima delle 18:00 in Croazia sfiderà sul Goran Ivanisevic Stadium Chun-Hsin Tseng. Il 23enne punta al quinto quarto di finale stagionale al Plava Laguna Croatia Open Umag. Darderi è reduce in questo torneo dagli ottavi di finale, raggiunti l’anno scorso nella sua unica precedente partecipazione. La scorsa settimana, Darderi ha vinto il terzo titolo ATP su tre finali giocate.

PRAGA – A Praga invece si sta disputando il WTA 250 Sparta Prague Open, dove sono ancora in corsa le italiane Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. La 27enne fiorentina sarà la prima a scendere in campo sul Campo 1, non prima delle 12:30 nella sfida che la vede contrapposta a Marie Bouzkova. Sul Centrale invece, come terzo match, Cocciaretto proverà a dare continuità a questo suo periodo buono in stagione vedendosela con la prima forza del seeding Linda Noskova.

PROGRAMMA DI GIORNATA ITALIANI ATP E WTA MERCOLEDÌ 23 LUGLIO:

