WTA Palermo, Grant: “Con Furlan mi trovo benissimo. Spero di fare le qualificazioni a New York”

La promessa azzurra classe 2008 ha salutato il Palermo Ladies Open all’esordio, sconfitta dall’ex numero 22 del ranking, Tamara Zidansek, scaltra nel tenere a bada le folate di Tyra, che nel corso della conferenza stampa ha confessato di aver esser stata troppo esuberante nei momenti clou del match. Un talento cristallino attualmente supervisionato dall’occhio clinico di Renzo Furlan, che le rimarrà affianco – con certezza – per tutto il mese d’agosto. Ecco cos’ha detto la giovane Grant in conferenza Stampa

D. Impressioni delle partita di ieri, sensazioni, qualche rimpianto?

Tyra Grant: “È stata molto lottata, lei è stata un’ottima giocatrice e ha fatto molto bene a Parigi. Qualche anno fa è stata in top 20. Sono stata in svantaggio un po’ di volte, però d’altro canto sono riuscita a portare la partita vicina. Sono contenta di altre cose”.

D. Nel tuo processo di crescita, nel tuo passaggio dal Palermo Ladies Open, cosa ti lascia questa partita? Cosa ti sei già messa nel tuo bagaglio?

Tyra Grant: “Mi fa capire che ho le capacità di giocare a questo livello, con giocatrici che hanno giocato ai livelli più alti, però mi fa pensare che devo lavorare molto sulla consistenza, sulla capacità di mantenere il livello medio alto per più del possibile”

D. Quindi eliminare un po’ l’incostanza, perché sei discontinua, hai dei momenti in cui fai colpi precisi… è normale a 17 anni.

Tyra Grant: “Con gli junior la differenza è questa. Ci sono picchi incredibili e cali incredibili, quindi penso che è molto importante per me trovare quella via di mezzo giusta, che comunque non devo fare per forza 5 vincenti e 5 errori, però basta fare meno vincenti e avere un errore forzato e fare meno errori, quindi trovare un po’ più di bilancio”.

D. Furlan che ti ha detto?

Tyra Grant: “Sì, mi ha detto le stesse cose, poi mi ha detto anche qualche cosa più tecnica, però in generale era questa la capacità. Quando andavo sopra ieri cercavo di far troppo, quando andavo sotto facevo benissimo, quindi di trovare quel bilanciamento di quando sono sotto, anche quando sono lì, lì o quando sono sopra”

D. Secondo me non sei stata fortunata per aver giocato con un avversario che è molto ostico, che è una giocatrice esperta, che su la terra ci sa fare, più solida. Però se tu cercavi un test di questo tipo, lascia perdere che hai perso, però hai rimontato due volte un break di svantaggio.Ci sono dei punti da cui ripartire, a volte le sconfitte insegnano più delle vittorie.

Tyra Grant: “Sì, sicuramente era una partita in cui potevo beccare di meglio, ma senza dubbio sono queste le partite che mi insegnano di più. Perché è questo il tipo di partita che devo fare per riuscire a migliorare il più velocemente possibile, perché mi mettono subito di fronte alla realtà. E soprattutto questo tipo di giocatrici dove stanno molto sullo scambio, portano te a sbagliare, non ti regalano, ti fanno capire. A me che io devo lavorare su queste cose, sulla continuità, è tutto in questo momento per me è stato moltissimo“.

D. La terra non mi sembra in questo momento la superficie più adatta per questo tipo di partita, contro questo avversario. Ovviamente anche per il tuo tipo di gioco penso che sul duro: servizio e dritto che hai nei primi colpi sul tuo servizio diventano ancora più devastanti. Mentre la capacità di palleggiare, di tenere più la palla in campo forse ancora ti manca.

Tyra Grant: “Sì, allora io in generale a me come superficie piace più la terra. L’anno scorso sicuramente ho fatto una stagione molto meglio sulla terra rispetto al cemento. Penso che comunque da come sto giocando e da come si è evoluto il mio gioco si sente che ho giocato molto sul cemento e ho fatto un ottimo inizio e fine stagione sulla terra e sul cemento indoor quest’anno. Quindi sicuramente in questo momento si vede che sto giocando meglio sul cemento”.

D. Prossimi appuntamenti dopo il Palermo Ladies Open?

Tyra Grant: “Spero di entrare in US Open, non è facile adesso però può essere che comunque io entri. Adesso andrò intorno alla 240 e qualcosa, e il taglio era più o meno qualche posizione più avanti di quanto sono io. Quindi è difficile, però rimango fiduciosa e potrei farcela. Comunque dopo quello penso di giocare qualche ‘125’ in Europa e poi alla fine l’obiettivo era comunque di qualificarmi in Australia quindi farò anche una programmazione riguardante questo”.

D. Come ti sentivi dal punto di vista emotivo in questa partita? Perché c’era Garbin, c’era Renzo Furlan, c’era che giocavi in casa. C’erano degli elementi che, alcune volte, possono caricarti di qualche emozione in più?

Tyra Grant: “Sì, l’ultimo periodo ho giocato molto in Italia perché se guardo gli ultimi sei giorni che ho fatto alla fine quattro erano in Italia. Però no, fa molto piacere comunque. Adesso giro spesso insieme a Daniele. Tatiana negli ultimi tornei m’ha sempre vista. Con Renzo è il primo torneo che facciamo insieme. Quindi sicuramente era un team un po’ nuovo. Non ho sentito tanto la pressione però mi ha fatto molto piacere”.

D. Confermi che sarai in prova con Furlan fino a tutto agosto?

Tyra Grant: “Sì, sì, siamo ancora in prova. Io sicuramente mi sto trovando benissimo, però si, siamo ancora in un periodo di prova”.

D. C’è ancora un posto in Billie Jean King Cup. (Garbin) ha fatto le convocazioni, ma ne manca una.

Tyra Grant: “Sì, ho visto che hanno fatto le convocazioni e ancora non lo so. Ci sono io e altre ragazze che comunque aspettano probabilmente di sapere qualcosa però ancora non so niente. Però spero sicuramente di essere lì“.

Pietro Sanò, Ubitennis. Riguardo il tuo gioco. Spesso si parla dei tuoi colpi che sono molto potenti, molto consoni a quello che è il cemento e la stagione sul cemento. Però ieri si sono viste delle smorzate di una certa caratura. Con Furlan stai lavorando anche su questo? Per ampliare anche il tuo bagaglio tecnico, per variare, cambi di ritmo, per essere anche più versatile su più superfici?

Tyra Grant: “Sì, stiamo lavorando molto su sicuramente i cambi di ritmo comunque a me piace molto spingere quando tante volte è meglio comunque magari giocare una palla più carica per dire. Invece sulle smorzate stiamo cercando un po’ in realtà di farne meno perché tante volte mi piace fare tipo servizio e smorzata, e Renzo ovviamente mi dice che è meglio magari spingere prima però sicuramente ci stiamo lavorando, stiamo cercando di capire quando è meglio farlo e quando no però un grande focus sono in generale i cambi di ritmo con Renzo”.