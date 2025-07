WTA Washington: bene Rybakina e Kalinskaya, Sakkari torna a battere una top 10

Si sono giocati i primi incontri di ottavi di finale del WTA 500 di Washington: il Mubadala Citi DC Open. Tra le teste di serie scese in campo avanzano ai quarti la kazaka Elena Rybakina e la danese Clara Tauson, mentre vengono eliminate la polacca Magda Linette e la statunitense Emma Navarro.

[3] E. Rybakina b. V. Mboko 6-3 7-5

La testa di serie numero 3, la kazaka Elena Rybakina, regola la wild card canadese Victoria Mboko, battuta con 6-3 7-5 in un’ora e 26 minuti. Solida al servizio Rybakina ha approfittato di una seconda palla troppo morbida di Mboko per metterle pressione. Nel primo parziale la kazaka spezza l’equilibrio nel secondo gioco, ma la canadese trova il contro break nel quinto. Rybakina però si dimostra più centrata nel gioco da fondo campo e trova un altro break nell’ottavo game per il 6-3 conclusivo.

Nella ripresa c’è più battaglia: Mboko regge meglio al servizio, e riesce a mettere più pressione in risposta alla sua avversaria. Dopo uno scambio di break è ancora una volta la kazaka ha trovare il bandolo della matasse con il break decisivo nell’undicesimo game. Ai quarti Rybakina attende la vincente tra Venus Williams e Magdalena Frech.

A. Kalinskaya b. [8] M. Linette 6-4 6-0

La russa Anna Kalinskaya liquida la numero 8 del seeding, la polacca Magda Linette, sconfitta con il punteggio di 6-4 6-0 dopo un’ora e 17 minuti di gioco. Per Kalinskaya questo torneo è speciale non avendo mai perso prima dei quarti di finale nelle sue tre partecipazioni a Washington (ha anche raggiunto le semifinali nel 2019 e i quarti di finale nel 2022). Contro Linette ha giocato un gran tennis offensivo grazie al buon rendimento al servizio (25/30 punti vinti con la prima). In difesa Kalinskaya ha retto bene, annullando entrambe le palle break affrontate. Il primo set è deciso dal break nel nono gioco. Mentre la ripresa è un monologo russo, con Kalinskaya implacabile al servizio che infila tre break consecutivi per il bagel finale. Ai quarti per la russa c’è Clara Tauson

[4] C. Tauson b. C. Dolehide 3-6 7-5 6-4

La danese Clara Tauson, accreditata della quarta testa di serie, supera in rimonta la qualificata statunitense Caroline Dolehide, battuta con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 in 3h ed 11 minuti. Partita con tanti errori, specie al servizio, dove le due giocatrici hanno commesso 20 doppi falli in combinata. Una partita nervosa, con molti break: nel primo set Dolehide riesce a scappare via con un doppio break nel secondo e quarto gioco – dopo essere stata breakkata in apertura di match.

Nella ripresa tocca a Tauson scappare sul 4-2 prima di essere ripresa. Nel dodicesimo gioco la danese trova il break che rimette il punteggio in parità. Mentre nel terzo a salvare Tauson c’è il rendimento con la seconda palla, che l’aiuta a passare indenne i moneti di burrasca. Anche qui il break che sancisce la vittoria della danese arriva nel decimo e conclusivo game. Ai quarti l’attende la russa Kalinskaya.

M. Sakkari b. [2] E. Navarro 7-5 7-6 (1)

Maria Sakkari ha sconfitto la testa di serie numero 2 Emma Navarro, vincendo 7-5, 7-6 (1) contro l’americana, e accedendo così ai quarti di finale del Mubadala Citi DC Open. Entrata nel tabellone principale grazie a una wild card, la greca ha ora vinto tre dei quattro scontri diretti contro la 24enne Navarro.

Ora, è alla ricerca di un pezzo di storia, provando a emulare le imprese di Paula Badosa (2024) e Nadia Petrova (2012), entrambe vincitrici del titolo a Washington da wild card.

Navarro non è mai riuscita a trovare il ritmo. Carica e piena di energia tennista greca ha annullato tutti e tre i break point concessi. E sebbene abbia concretizzato un solo break – nell’ultimo game del primo set – è bastato per portarlo a casa. Ha servito bene, vincendo 60 punti su 85 e mettendo a segno sette ace, due dei quali nel tie-break vinto per 7 punti a 1.

Sakkari fin qui non ha avuto una stagione felice: la 29enne greca ha un bilancio negativo di vittorie e sconfitte, e il suo ranking è sceso fino alla posizione numero 90. Prima di battere Navarro, la greca aveva perso 11 degli ultimi 13 match contro teste di serie nel 2025, però ha raccolto la seconda vittoria consecutiva contro una top 10 dopo aver battuto Paolini a Madrid: non ci riusciva dalle WTA Finals 2022. Venerdì affronterà la vincente dell’attesissimo match tra le campionesse Slam Naomi Osaka ed Emma Raducanu.