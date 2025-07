ATP Toronto 2025: ecco il tabellone. Musetti n. 3 nella metà di Zverev. Quattro italiani testa di serie

Il National Bank Open presented by Rogers in versione maschile è ospitato quest’anno al Sobeys Stadium di Toronto e si presenta per la prima volta in versione allargata a 96 giocatori e 12 giorni di competizione. Le qualificazioni saranno tutte concentrate in una sola giornata, sabato 26 luglio, mentre il tabellone principale si dipanerà da domenica 27 luglio a giovedì 7 agosto.

Notevoli le assenze di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper e Novak Djokovic che hanno un po’ smorzato l’interesse per il torneo. Tuttavia il tabellone rimane di ottimo livello, con Alexander Zverev e Taylor Fritz come prime due teste di serie, e Lorenzo Musetti come terzo nome del seeding, sorteggiato nella parte alta, ovvero in quella di Zverev.

Oltre a Musetti ci sono altri tre italiani che sono testa di serie e che quindi hanno un bye al primo turno: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Gli ottavi teorici

[1] A. Zverev vs [14] F. Cerundolo

[10] A. Medvedev vs [5] H. Rune

[3] L. Musetti vs [16] T. Machac

[11] K. Khachanov vs [8] C. Ruud

[7] F. Tiafoe vs [9] A. De Minaur

[13] F. Cobolli vs [4] B. Shelton

[6] A. Rublev vs [12] J. Mensik

[15] A. Fils vs [2] T. Fritz

I primi turni degli italiani

[3] L. Musetti bye, poi vincente J. Shang/qualificato

[13] F. Cobolli bye, poi vincente A. Rinderknech/A. Galarneau

[28] L. Sonego bye, poi vincente V. Kopriva/T. Bu

[32] M. Arnaldi bye, poi vincente J. Fonseca/qualificato

L. Darderi vs qualificato

M. Bellucci vs H. Gaston

M. Gigante vs B. Coric



Di seguito il tabellone completo del National Bank Open 2025