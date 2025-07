WTA Palermo, Zidansek molla la presa con una straripante Grabher. Volano in semi Jones, Koevermans e Prozorova

Cala il sipario sui quarti di finale del Palermo Ladies Open, ormai giunto alle fasi decisive della competizione. Sotto il sole cocente del capoluogo siculo, Hanne Vandewinkel e Tatiana Prozorova hanno varcato l’ingresso del campo centrale del Country Time Club, dando vita a un duello di nervi protrattosi per oltre due ore e trenta. La russa, sugli scudi nel corso del primo set, ha approfittato dell’atteggiamento passivo di Vandewinkel, che sul 5-4 in suo favore, ha ben deciso di abbandonare il rovescio e difendersi col solo slice, lasciando sopravanzare Prozorova.

Una battaglia all’ultimo sangue durata due set, prima che la classe 2003 prendesse il sopravvento nel terzo, imponendosi con lo score finale di 7-5 5-7 6-1. In conferenza stampa, la russa si è mostrata soddisfatta della sua performance, dichiarando: “È il risultato più importante in carriera – ha confessato – “Per la prima volta mi qualifico per una semifinale di un WTA 125, un traguardo per me importante voglio andare più avanti possibile provando a sfruttare questo ottimo momento. A Palermo sto trascorrendo una splendida settimana: la mattina c’è la possibilità di fare un bagno a mare e poi nel pomeriggio si gioca. Dalla prossima settimana mi trasferirò negli Stati Uniti per iniziare a preparare le qualificazioni agli US Open”. La russa raggiunge così in semifinale la britannica Francesca Jones, spietata nel confronto con l’ungherese Panna Udvardy, che dopo un primo parziale sottotono, ha poi chiesto il medical time out, che però non ha sortito alcun effetto, uscendo di scena dal Palermo Ladies Open col netto finale di 6-2 6-3 in favore della numero 3 del seeding, entrata per la prima volta in top 100: “Sono felice della mia partita e di essere virtualmente tra le prime 100 al mondo – ha dichiarato Jones dopo il match – il mio obiettivo è di arrivare fino in fondo. Mi sento bene e sto esprimendo un buon tennis. Le difficoltà incontrate nella vita non mi hanno mai abbattuta, nella vita come nello sport è importante la testa. Cosa farò dopo Palermo? Tre giorni di vacanza a Catania e Taormina”.

Per quanto riguarda, invece, gli ultimi due quarti di finale, ne sono uscite vincitrici Koevermans e Julia Grabher, capace di mettere k.o una delle protagoniste del torneo siculo: Tamara Zidansek. C’è stato poco da fare per la diciannovenne qualificata Quevedo, arresasi all’olandese per 6-4 6-1. Quest’ultima, incuriosita dall’ultima quarto di finale (ancora in corso al momento della sua conferenza stampa) ha dichiarato di ispirarsi alla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, e a “The Maestro”, Roger Federer.

Le semifinali al Country Time Club sono così designate:

Prozorova-Jones; Koevermans-Grabher.