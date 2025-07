WTA Washington, Rybakina sul velluto contro Frech. Kalinskaya si prende la rivincita su Tauson

Si è delineato il quadro delle semifinali del torneo WTA di Washington. Dopo le vittorie di Emma Raducanu e Leylah Fernandez rispettivamente contro Maria Sakkari e Taylor Townsend, si sono aggiunte anche Elena Rybakina e Anna Kalinskaya tra le pretendenti alla finale.

[3] E. Rybakina b. [5] M. Frech 6-3 6-3

Per la terza volta in altrettante sfide è Elena Rybakina a vincere il testa a testa contro Magdalena Frech. La kazaka si è imposta con un doppio 6-3 in maniera abbastanza agevole, come da pronostico. Frech ha tenuto botta all’avversaria più quotata per gran parte del primo set, salvo poi perdere il servizio sul 4-3 dopo aver salvato due break point. Nel secondo set invece la polacca sfiora il colpo nel quarto gioco, precisamente ai vantaggi, quando Rybakina si è trovata obbligata a salvare una palla break per non passare sotto nel punteggio. Situazione ancora più complicata sul 3-2 quando sono state due le chance di break per Frech, ma anche in questo caso la polacca vanifica. Ironia della sorte per Magdalena, al primo breakpoint a sfavore perde il servizio e spiana la strada al 6-3 per Elena.

A. Kalinskaya b. [4] C. Tauson 6-3 7-5

Si è presa una rivincita Anna Kalinskaya contro Clara Tauson. La danese aveva sconfitta la russa quest’anno a Wimbledon mentre a Washington la musica è cambiata ed è stata Kalinskaya a vincere il match. Troppi errori per Tauson nel primo set, perdendo il proprio turno di battuta al secondo servizio. Nel finale di frazione invece grandi colpi di scena con tre break consecutivi che hanno visto infine Kalinskaya sfangarla per 6-3. Nel secondo set doppio “break e contro-break” dove per due volte Tauson si trova sotto, salvo recuperare. All’undicesimo gioco, la numero 19 al mondo va ad un passo dal vantaggio ma cestina due break point. Oltre il danno di non poter servire per il set, anche la beffa della sconfitta poiché a subire il break subito dopo è proprio la danese che esce di scena in semifinale.