ATP Toronto: il programma di lunedì 28 luglio. Nel pomeriggio esordio Bellucci, poi Gigante e Darderi

Seconda giornata del National Bank Open di Toronto e ancora nessuna testa di serie impegnata in campo. Si inizia alle 12.30 locali (le 18.30 in Italia) sul centrale con Jaume Munar che affronta il qualificato canadese Dan Martin, seguito dal giovane Joao Fonseca anche lui alle prese con un qualificato, l’australiano Tristan Schoolkate che forse qualcuno ricorderà strappare un set a Jannik Sinner all’Australian Open.

Nella sessione serale, a partire dalle 19 locali (le 01 in Italia), la wild card canadese Liam Draxl affronterà il veterano Pablo Carreno Busta, vincitore dell’Open del Canada a Montreal nel 2022, e quindi in chiusura di programma il francese Arthur Rinderknech se la vedrà con un’altra wild card, il montrealese Alexis Galarneau.

Tre gli italiani impegnati sui campi laterali: sul Grandstand Motorola Razr, come secondo incontro a partire dalle 11 locali (le 17 in Italia), Mattia Bellucci incontrerà il francese Hugo Gaston, mentre come quarto incontro sempre sullo stesso campo, non prima delle 17 locali (le 23 in Italia) la wild card Matteo Gigante giocherà contro il croato Borna Coric. Sul campo 3, infine il secondo incontro del programma vede impegnato il campione di Bastad e Umago Luciano Darderi contro il qualificato belga Alexander Blockx.

Qui sotto il programma completo in orario locale (sei ore indietro rispetto all’Italia):