ATP Toronto: Luciano Darderi si ritira dal torneo. Paga l’infortunio alla caviglia rimediato a Umago

Era già nell’aria, ma adesso abbiamo l’ufficialità: Luciano Darderi non prenderà part al National Bank Open di Toronto. Fatale l’infortunio rimediato nel corso del vittorioso torneo di Umago, quando nelle battute conclusive della finale contro lo spagnolo Carlos Taberner, il giocatore azzurro si infortuna poggiando male la caviglia sinistra.

Toronto update:

OUT: Darderi

IN: Svrcina (LL, will play against Blockx) — Entry List Updates (@EntryLists) July 27, 2025

Il 23enne però non vuole saperne di gettare la spugna, e stringendo i denti decide di resistere fino alla conquista del punto decisivo, salvo poi uscire dal campo zoppicante. Impossibile in queste condizioni iniziare la stagione sul cemento, si correrebbe solo il rischio di un infortunio più serio che pregiudicherebbe la partecipazione a Flushing Meadows.

Risalito alla posizione numero 35 del mondo del live ranking ATP, avrebbe dovuto iniziare contro un qualificato, il belga Alexander Blockx (122), mai affrontato prima in carriera. Il problema fisico accusato in Croazia è davvero un gran peccato perché Luciano, dopo un difficile inizio di stagione, stava continuando a macinare risultati positivi in serie come dimostrano i successi a Marrakech, Båstad e Umago in questo 2025.