Italiani in campo lunedì 28 luglio 2025: Bellucci, Gigante e Bronzetti. A che ora e dove vederli

A Toronto è cominciato il National Bank Open, il primo 1000 in preparazione dello US Open, e nonostante i molteplici forfait tra le teste di serie c’è comunque un po’ di tennis tricolore da supportare. Mattia Bellucci affronta il francese Hugo Gaston: il match del tennista lombardo sarà il secondo incontro dalle 17 sul Motorola razr Grandstand Court. Più tardi sarà impegnato anche Matteo Gigante, in tabellone grazie a una wild card in virtù dell’accordo tra Tennis Canada e FITP. Il romano affronta il croato Borna Coric come quarto match sempre sul Grandstand, non prima delle 23.00 ora italiana.

Spostandoci sul femminile per il WTA di Montreal, la 26enne romagnola Lucia Bronzetti affronterà l’americana Elizabeth Mandlik come terzo match dalle 18.00 sul Campo 5. Bronzetti parte con il favore del pronostico, forte anche dell’unico precedente (seppur datato) vinto nel 2019 sul cemento tunisino di Monastir. Tutti i match saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW; il torneo femminile sarà trasmesso anche in chiaro su Supertennis e in streaming su Supertennix.

Italiani in campo lunedì 28 luglio

– Mattia Bellucci vs Hugo Gaston – primo turno ATP 1000 Toronto, secondo match dalle 17.00 sul Motorola razr Grandstand Court

– Matteo Gigante [WC] vs Borna Coric – primo turno ATP 1000 Toronto, quarto match dalle 17.00, non prima delle 23 sul Motorola razr Grandstand Court

– Lucia Bronzetti vs Elizabeth Mandlik [WC] – primo turno WTA 1000 Montreal, terzo match dalle 17.00 sul Campo 5