Rassegna stampa – Bolelli-Vavassori trionfano a Washington, Musetti riparte da Toronto

Bolelli-Vavassori, due stelle tra i fulmini di Washington (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Splendida e importante vittoria a Washington per Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel “Mubadala Citi DC Open” […]. La coppia principe del tennis italiano, numero 1 nel draw del torneo americano, l’ha ottenuta contro quella franco-monegasca formata da Hugo Nys e Edouard Roger-Vasselin (3 del seeding). Era per Vavassori e Bolelli la 6ª finale stagionale e la 13ª nella loro storia di coppia […]. Partita perfetta giocata dagli azzurri, chiusa 6-3 6-4. L’equilibrio nel primo set s’è rotto nel sesto gioco: break sigillato con una risposta vincente di diritto del torinese. Concentrato e ispirato è stato ancora Vavassori ad andare al servizio per conquistare la prima frazione, con lo squillo di un ace di “Wave” sul set point. Subito in evidenza gli azzurri in avvio di secondo set. Grazie a tre risposte vincenti di pregevole fattura […] è arrivato il break dell’1-0, capitalizzato nel game numero 2. Poi sospensione, per il pericolo rappresentato dai fulmini dal temporale in arrivo. Alla ripresa, su un campo secondario e con out differenti rispetto a quelli del centrale, Vavassori e Bolelli son stati bravi a non farsi condizionare dal cambio di scenario. Hanno mantenuto il break di vantaggio e si sono issati sul 5-4 e servizio: Vavassori non ha tremato sul secondo match point, che sul 40-40 valeva anche una palla break per i rivali, e ha piazzato un ace da sinistra. Poi l’abbraccio e la conferma di poter fare qualcosa di grande anche sul cemento americano. Quarto trofeo del 2025 per Vavassori e Bolelli […]. II 7° in carriera assieme, senza dimenticare la finale d’inizio stagione agli Australian Open. Per loro punti importanti nella Race to Turin che qualifica le migliori 8 coppie alle Finals di Torino. Sono risaliti in 5ª posizione e soprattutto hanno distanziato i noni, che sono proprio Nys e Roger-Vasselin. […] Strepitosa, nel singolare femminile, la vittoria di Leylah Fernandez su Anna Kalinskaya: 6-1 6-2. La talentuosa canadese (36 al mondo), dopo un avvio apparentemente equilibrato, ha disposto come ha voluto della russa […] (48 Wta ma numero 11 nell’ottobre 2024 e tornata questa settimana alla ribalta dopo una lunga crisi), conquistando il 4° titolo della carriera, primo 500.

«Il mio tennis? Sì, è difficile come gestire una Ferrari» (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Una grossa opportunità non solo per lasciarsi alle spalle le repentine uscite di scena a Wimbledon e Washington, ma anche per centrare un risultato che dia fiducia e al contempo preziosi punti per rimanere in alto. Ecco quel che rappresenta il Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Musetti, al via come terza testa di serie […] dopo le defezioni di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper. «Sono arrivato qui molto motivato. Nel 2024 a causa delle Olimpiadi ho dovuto saltare il Canada Open, ma due anni fa ho avuto belle sensazioni e bei ricordi — ha spiegato il 23enne di Carrara – quindi spero che sarà un grande torneo. […] Su questa superficie, non il mio habitat naturale, devo cercare di adattarmi e trovare le giuste sensazioni». L’azzurro, il giocatore oggi con la più alta classifica (n.7 del ranking) a non aver ancora mai vinto un evento di questa categoria, nella metà superiore del tabellone entrerà in scena direttamente al 2° turno con il vincente fra il cinese Shang Juncheng e l’australiano James Duckworth, proveniente dalle qualificazioni. Sollecitato dai cronisti in relazione al suo stile di gioco e alla Ferrari 458 indicata come l’auto dei sogni nella scheda sul sito Atp, Musetti non si sottrae a uno scherzoso collegamento. «Mi piacciono le auto, ma non sono l’unico ad apprezzarle. La Ferrari è il marchio automobilistico più famoso al mondo, quindi mi ricorda le mie origini ed è un bel paragone. La 458 è una macchina difficile da guidare e anch’io sono difficile da “guidare” — afferma Lorenzo con un sorriso – Il mio tennis a volte è complicato, ho tante variazioni e spesso scegliere quella giusta non è semplice. Mi trovo in situazioni dove devo decidere e, come nella guida, non è mai facile fare la scelta giusta. Spero di essere una Ferrari anche a Toronto. […] La campagna americana culminerà con gli US Open, ultimo Slam stagionale, dove è iscritto anche al doppio misto con Jasmine Paolini […]. «Abbiamo avuto la possibilità di giocare insieme l’esibizione Tie Break Tens a Indian Wells. E poi ci conosciamo da tanto tempo, quindi è stato interessante iscriverci con la novità del nuovo formato. Penso sia anche un’opportunità per vedere il tennis in un modo diverso. Condividere questo con Jasmine per me è un onore e un privilegio, spero ci divertiremo. E poi a New York verranno la mia compagna Veronica e mio figlio Ludovico per unirsi al team – conclude Muso, facendo capire che conciliare il ruolo di professionista con quello di giovane papà non è semplice – e saremo tutti insieme per lo Slam». Oltre a Musetti, in questa prima edizione a 96 giocatori, nell’evento canadese sono in gara altri sei italiani, tre dei quali teste di serie (quindi già al 2° turno), ovvero Flavio Cobolli (13), Lorenzo Sonego (28) e Matteo Arnaldi (32). impegnati al 1° turno invece Mattia Bellucci, contro il francese Hugo Gaston, Matteo Gigante (wild card) che affronta il croato Borna Coric, e Luciano Darderi, fresco di trionfo a Umago e opposto al qualificato belga Alexander Blockx.