ATP Toronto, Gigante e una vittoria di testa: battuto Coric in rimonta

Il primo pensiero va alla testa. Alla freddezza, alla lucidità, alla capacità di restare dentro il match anche quando la logica – e la classifica – suggerirebbero il contrario. Matteo Gigante non urla, non esulta scomposto, ma si porta l’indice alla tempia dopo aver chiuso il tie-break del terzo con un ace che mette fine a due ore e mezza abbondanti di trincea: un gesto semplice, ma eloquente. E a farlo è stato lui, numero 125 del mondo, alla sua prima affermazione nel Masters 1000 di Toronto.

Un successo che vale doppio, se non triplo: ottenuto alla prima partecipazione nel main draw e grazie all’unica wild card concessa da Tennis Canada a un giocatore non canadese. Un biglietto d’ingresso prezioso, sfruttato alla perfezione. Gigante ha ringraziato battendo in rimonta Borna Coric, ex numero 12 del mondo e campione a Cincinnati 2022, col punteggio di 4-6 6-2 7-6(2), nella calura del Sobeys Stadium.

Il premio? Una sfida da copertina con Gabriel Diallo, che giocherà in quello che è il salotto di casa da numero 36 ATP, in un secondo turno che promette scintille e, ancora una volta, senza nulla da perdere per l’azzurro.

Un primo set alla Coric: quadrato, profondo, paziente

Gigante parte bene, trovando subito il break, ma è un vantaggio effimero. Coric, che non ha più l’esuberanza di quando arrivava nei quarti agli US Open, conserva però l’istinto da regolarista: pressa da fondo, sposta il gioco, costringe Matteo a colpire in rincorsa. È proprio su questo piano – quello della continuità – che il croato costruisce la sua rimonta. Due break consecutivi e un parziale di 4 game a 0 lo portano avanti, approfittando anche di un Gigante falloso nei momenti delicati: il rendimento tra prima e seconda è sbilanciato (quasi il doppio dei punti vinti con la prima), e il diritto – soprattutto in spinta – tende a perdere quota. Il romano ha anche una chance per rientrare nel set, ma la spreca affondando in rete un rovescio su una risposta centrata. Alla fine, i numeri parlano chiaro: Coric vince più scambi lunghi (quelli oltre i 9 colpi), Gigante si prende quelli rapidi, ma è il croato a uscire col sorriso dal primo parziale, chiuso 6-4.

Reazione da grande: Gigante prende campo e coraggio

Nel secondo set, però, cambia tutto. L’italiano rientra in campo più sciolto, prende in mano gli scambi con il rovescio, e inizia a muovere meglio l’avversario, che appare meno incisivo col passare dei minuti. Il break arriva nel quarto game: Coric si fa sorprendere da un passante lungolinea di pregevole fattura, poi stecca un diritto su una palla che sembrava comoda.

Da lì, la fiducia di Matteo sale. L’ottavo gioco, in particolare, è emblematico: Gigante serve bene (chiuderà il set con il 67% di prime e l’85% di punti vinti con la prima), salva due palle break e allunga sul 4-1. Non molla più la presa. Coric comincia a sbagliare colpi semplici, chiude il set con soli 7 vincenti e una dose di errori non forzati che lo rendono vulnerabile anche sulla diagonale di rovescio, la sua solitamente più solida. Il break del 6-2 finale arriva con una scelta errata del croato, che lascia sfilare una risposta sulla riga: palla buona, set Gigante.

Il terzo set e un tie break vinto con autorità

Il terzo set è una battaglia nervosa. L’inerzia sembra nelle mani del romano, ma l’avvio è da incubo: un paio di esitazioni e arriva subito il break in apertura. Coric, però, non ne approfitta. Sul game successivo, si fa sorprendere da una risposta profonda e da un passante giocato in corsa. È 1-1, tutto da rifare.

La partita diventa un’altalena: nel settimo game è ancora Gigante a smarrirsi, ma Coric restituisce subito il favore con un game orribile, condito da tre gratuiti e una volée spedita oltre il corridoio. Sul 5-4, l’azzurro si costruisce due match point, ma non li converte: il primo dopo uno scambio massacrante da 21 colpi, il secondo con una prima vincente del croato. È un duello in equilibrio, ma la sensazione è che sia Gigante a gestire meglio la pressione.

Il tie-break lo conferma: Matteo parte male, perde il mini-break, ma da lì in poi gioca da veterano. Recupera subito e non sbaglia più nulla. Vince gli ultimi sei punti di fila e chiude con un ace, l’ottavo della sua partita, liberando un urlo trattenuto fino a quel momento. Esce tra gli applausi e si regala la sua prima vittoria in carriera nel 1000 canadese.