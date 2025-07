ATP Toronto, il tabellone di doppio: percorso a ostacoli per Bolelli e Vavassori. Al via anche Musetti/Sonego

È stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile del National Bank Open di Toronto. Al via ci saranno due coppie azzurre, Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego, e Flavio Cobolli insieme a Alejandro Davidovich Fokina.

Poteva decisamente andare meglio per tutti gli italiani in gara. Le quinte forze del seeding e freschi vincitori a Washington Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nella parte alta, esordiranno contro i due esperti argentini Gonzalez/Molteni, numeri 15 della Race. Se dovessero vincere, possibile secondo turno con Rublev e Khachanov, non certo doppisti irresistibili, ma ormai ospiti fissi dei tabelloni di doppio e vincitori del Masters 1000 di Madrid nel 2023.

Guardando ancora oltre, tra quarti di finale e semifinale, Andrea e Simone potrebbero vedersela con Heliovaara/Pattern – che tra l’altro faranno il loro esordio contro Musetti e Sonego – e i primi favoriti del torneo Arevalo/Pavic (opposti a Lehecka e Mensik nel primo turno) in quelle che sarebbero delle rivincite dopo le sconfitte nelle finali Slam rispettivamente di Melbourne 2025 e Parigi 2024.

Un percorso assai ricco di insidie, dove sperano di potersi inserire i due Lorenzo, chiamati all’impresa già al primo turno contro il duo anglo-finlandese. È da segnalare la presenza nel medesimo lato della coppia Melo/Zverev, alle prese con le seste forze Skupski e il rientrante Salisbury, assente a Washington, e delle possibili mine vaganti Auger Aliassime/Shapovalov, pronti a stupire il pubblico di casa.

Spostandosi nella parte bassa, non è andata certo meglio a Flavio Cobolli, che si accompagna per l’occasione a Davidovich Fokina. Al tennista romano il compito di risollevare l’umore di Alejandro, dopo la cocente sconfitta di Washington. Per i due ci sono i vincitori di Wimbledon e seconde teste di serie Cash/Glasspool. Interessanti le presenze degli statunitensi Michelsen e Tiafoe, opposti alle wild card di casa Diallo e Galarneau, e Ben Shelton in coppia con Arthur Fils. Si rivede anche Casper Ruud accompagnato da Pedro Martinez, che sfideranno i quarti favoriti, Krawietz e Puetz.