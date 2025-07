WTA Montreal, Leylah Fernandez: “La prima metà dell’anno è stata una *****, ma ho imparato molto”

Leylah Fernandez è rientrata a Montreal, sua città natale, pronta per disputare il WTA 1000 canadese. Molto pronta, almeno a giudicare dalla vittoria appena ottenuta a Washington, dove ha alzato il trofeo anche grazie ai pasti da Shake Shack, catena di fast food. “Ci siamo fatti burger, hot dog, patatine fritte con formaggio – tutto quello che un atleta non dovrebbe mangiare prima di un match, ma ha funzionato” ha detto dopo il successo riferendosi al duro incontro dei quarti con Taylor Townsend. Così lo ha replicato dopo la semifinale. Per essere chiari, non stiamo in alcun modo suggerendo il passaggio a (o il mantenimento di) una dieta spericolata, ma solo spiegando in anticipo il riferimento presente nella domanda di un giornalista. In ogni caso, ecco le dichiarazioni della giocatrice.

D. Innanzitutto, congratulazioni per il titolo a Washington. Puoi fare una rapida riflessione sulla scorsa settimana e su come ti stai preparando ora per Montreal?

Leylah Fernandez: “È stata una settimana meravigliosa a Washington. Sono super felice per il risultato, per il livello di gioco e per la competitività che ho portato in campo. Sono molto emozionata di essere a Montreal per il torneo. È uno dei miei tornei preferiti, quindi sono semplicemente felice di poter competere e giocare davanti al pubblico di casa. Spero che ci sarà tanta gente durante le nostre partite.”

D. Cosa ha funzionato per te in questo torneo? So che il resto dell’anno non è andato altrettanto bene, quindi…

“Puoi essere onesto. Puoi dire che il resto dell’anno non è stato granché (ride). È stata una gran schifezza, a dire il vero (ride). Penso che a Washington sia stata semplicemente una buona settimana, in generale. Lavoro parecchio sodo da tanto tempo. È cominciato tutto con un ambiente positivo, belle vibrazioni con i membri del team, cene con le altre ragazze canadesi che erano al torneo. Insomma, c’è stata un’energia positiva fin dall’inizio. Poi in campo mi sono semplicemente divertita molto di più, e sono riuscita a giocare bene davanti a un grande pubblico. Insomma, penso che quella settimana tutto sia semplicemente andato al posto giusto, e spero che continui anche qui a Montreal.”

D. Com’è andata dopo la vittoria? Hai avuto modo di festeggiare, magari con uno Shake Shack, oppure sei andata direttamente a Montreal per prepararti al torneo? Com’è andata?

“In realtà un po’ entrambe le cose. Dopo gli impegni con i media a Washington, abbiamo fatto le valigie molto in fretta. Venti o trenta minuti per impacchettare tutto, quindi abbiamo praticamente buttato tutto in valigia e siamo andati all’aeroporto. Abbiamo fatto una sosta da Shake Shack per mangiarci un hamburger e un hot dog celebrativi. È stato bello. Non potevamo interrompere la nostra routine. Poi siamo arrivati qui tardi ieri sera, così ho potuto riposare un po’, ambientarmi bene con l’ambiente e il pubblico prima di andare sui campi di allenamento domani.”

D. Qui non c’è uno Shake Shack, giusto? Hai qualche idea o…

“In realtà non lo so. Dovremo trovare un tipo diverso di routine, ma affronteremo tutto un giorno alla volta. Mangeremo bene. Abbiamo sicuramente una lista di ristoranti dove vogliamo andare questa settimana, che non ci sono negli Stati Uniti, solo qui in Canada. Fa sicuramente parte della nostra lista di cose da fare. Prima del match, prima del torneo, l’idea è solo trovare un posto dove mi sento a mio agio e godermi del buon cibo con la famiglia e gli amici.”

D. Prima di tutto, sarei curioso di sapere come hai vissuto l’ultima settimana e come l’hai paragonata all’inizio dell’anno. E poi sono particolarmente curioso di sapere quale parola usi per descrivere la tua prima metà dell’anno finora.

“La prima metà dell’anno è stata un po’ di alti e bassi, ancora bassi, un po’ di ***** diciamo. C’è stato molto da imparare, ho imparato molto su me stessa e su come gestire le situazioni dentro e fuori dal campo. Non è stato facile per me, ma anche per la famiglia, la squadra. Abbiamo avuto delle difficoltà personali a casa. Ma ora va tutto bene, quindi siamo felici.”