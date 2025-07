ATP Toronto: Cobolli vince di carattere contro un coraggioso Galarneau

Flavio Cobolli porta a casa una partita dalle mille emozioni contro Alexis Galarneau che ha fatto divertire ed emozionare il pubblico di casa, salvo poi arrendersi all’azzurro al terzo set dopo due ore e 27 minuti, senza contare le interruzioni.

[13] F. Cobolli b. A. Galarneau 6-4 5-7 6-4

1° set: Cobolli risponde presente

Comincia bene il torneo canadese per Cobolli che sfrutta un game gestito male da Galarneau che con due errori consecutivi regala il primo break favore dell’azzurro. Dopo aver tenuto il proprio servizio, Cobolli approfitta della confusione del padrone di casa per andare sul 3-0: stavolta il canadese aggiunge al repertorio anche un doppio fallo a complicare il suo pessimo avvio con Cobolli che chiude con un bel dritto.

Alexis però non ci sta di subire un’imbracata e dal quinto gioco sembra cambiare qualcosa e il numero 193 al mondo mette a referto tre game consecutivi, andando anche a due punti dal 4-4 in occasione 30-30. Cobolli limita i danni e interrompe questo filotto negativo, mantenendo almeno un break di vantaggio. Flavio serve sul 5-4 per chiudere il set e quando tutto sembrava andare per il meglio, portandosi 40-0, per Cobolli inizia l’incubo. Un errore dopo l’altro manda il game ai vantaggi dove Galarneau si guadagna due occasioni di break, ma Cobolli prima si salva con la prima e poi fa un recupero incredibile complice però anche la poca freddezza del canadese nel chiudere un punto che difficilmente poteva mettersi meglio per lui. Forte dei due set point annullati, Cobolli con un ace vince il primo parziale per 6-4.

2° set: Galarneau fa impazzire il pubblico di casa

Il secondo set è cominciato come peggio non poteva per Cobolli che perde il servizio dopo troppi gratuiti da parte di Flavio, che però si riscatta subito dopo con il più classico dei contro-break tra doppi falli e dritti sballati di Galarneau. I troppi sbagli facevano presagire un set ricco di break, ma in realtà non sarà così poiché i due tennisti riescono a trovare una sorta di stabilità a servizio importante, concedendo pochissimo in risposta. Insomma, sembrava dietro l’angolo il tiebreak e invece proprio quando Cobolli serviva per il 6-6, l’equilibrio si spezza: Flavio si ritrova 15-40, fronteggia le due palle break con un ottimo servizi (40-40 nato da una seconda da applausi) ma subito dopo vanifica tutto con un doppio “doppio fallo” che dipinge al meglio questo dodicesimo game per l’italiano ovvero confusione totale.

Finito il set, Cobolli chiama il medical timeout a casa di un problema al ginocchio destro, tra l’altro fasciato. Dopo la medicazione necessaria per tornare in campo, il tempo si schiera “a favore” dell’italiano e decide che non si può giocare: la pioggia interrompe il match e ora Cobolli può riposare e ritrovare energie fisiche e mentali.

3° set: che partita, che vittoria!

Il terzo set inizia dopo quasi un’ora e Cobolli parte con un break immediato figlio di un meraviglioso game d’apertura. Quando la partita sembrava segnata dalla parte di Flavio, al quarto gioco arriva il controbreak del canadese: dopo un grande punto di Cobolli per evitare il break a 30, arriva comunque il break ai vantaggi che rimette il set sul 2-2. Galarneau alza i giri del motore e dopo aver riacciuffato la partita, salva due breakpoint che avrebbero potuto metter nuovamente in discesa la gara per Cobolli.

Questa partita (anzi, il tennis in generale a dire la verità) ci insegna a non dare mai nulla per scontato: sul 4-4 30-0 per Galarneau, Cobolli rimonta approfittando di diversi errori del canadese che chiude con un doppio fallo che vale il break. Ora Cobolli, che può servire per il match, è consapevole di non poter gettare alle ortiche tutti gli sforzi fatti e con quattro (!) ace finali mette agli archivi questa partita davvero molto complicata.