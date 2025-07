Rassegna stampa – Sinner riparte, Berrettini si ferma di nuovo.

Sinner si riparte così (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

A casa Sinner non si perde tempo. Il numero 1 al mondo è già al lavoro da qualche giorno a Montecarlo. Sui campi in cemento del Country si programma il futuro più prossimo, quello che vedrà Jannik difendere il trono mondiale dagli assalti di Carlos Alcaraz. Prima fermata Cincinnati, il Masters 1000 in cui è il detentore del titolo, ma il bottino grosso è a New York, dove Jannik ha 2000 punti da difendere. Sinner in questi giorni sta lavorando con Simone Vagnozzi ed è stato raggiunto anche da Umberto Ferrara, il preparatore atletico reintegrato una settimana fa.

[…]

Il primo appuntamento sul cemento americano è in programma da giovedì 7 agosto, col numero uno al mondo che non inizierà il suo percorso prima del 9, e anche per questo la partenza per l` Ohio è fissata per sabato. Fisico Il legame tra Sinner e Ferrara era nato nel maggio 2022, quando l`azzurro decise di dare una svolta alla sua preparazione atletica e mentale dopo la rottura con Riccardo Piatti, il coach che l`aveva cresciuto all`Accademia di Bordighera portandolo fino alla top 10. Insieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, Ferrara è stato l`uomo che ha preso in custodia il piano di sviluppo del fisico di Jannik.

Un corpo che, pur esplosivo sul piano tecnico, mostrava limiti sotto il profilo della resistenza e della potenza pura nei match lunghi o su superfici pesanti. Un fisico ancora in crescita, che solo negli ultimi mesi, dati alla mano, si è completamente stabilizzato.

[…]

Con il preparatore bolognese, Jannik è diventato più potente senza perdere elasticità e agjlità. La preparazione invernale prima dell`Australian Open 2024 è stata curata nei minimi dettagli, con richiami mirati nel corso dell`anno grazie ai quali l`azzurro ha potuto affrontare con un`ottima tenuta fisica anche i match lunghi in cinque set arrivando al finale di stagione perfettamente integro. Anche la parte nutrizionale è sempre stata seguita in prima persona da Ferrara, mentre la supervisione medica è affidata a Luca Semperboni, responsabile medico del team. «Jannik può permettersi qualche sgarro, ma sempre con consapevolezza – aveva detto in passato il fitness coach L`obiettivo è la sostenibilità del lavoro, non l`estremismo”

Berrettini un altro forfait salta anche Cincinnati (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

Uno stillicidio. Settimana dopo settimana, continuano ad arrivare le cancellazioni di Matteo Berrettini dai tornei in calendario. L`ultimo ieri, il quarto di fila, per il Masters 1000 di Cincinnati. E stavolta non c`entrano gli infortuni, o almeno non quelli riscontrabili attraverso una risonanza magnetica o un`ecografia, questa volta c`entra il cuore, o la mente. Le premesse non erano le migliori dopo l`uscita di scena all`esordio a Wimbledon: «Mi sono infortunato dappertutto in carriera, forse stavolta mi sono rotto anche la testa…» aveva detto con un sorriso amaro.

[…]

Il 2025 del martello azzurro, da Madrid in poi, dove si è infortunato per l`ennesima volta agli addominali, è stato un passo indietro continuo. E dire che il peggio sembrava essere alle spalle: una Davis vinta da protagonista, Zverev battuto in una bellissima sfida a Montecarlo. Poi, sulla terra, dove lo scorso anno era stato grande protagonista con tre titoli (Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel), il disastro. Il problema all`addome a Madrid, gli Internazionali giocati pur in condizioni difficili, il ritiro in lacrime e poi il forfeit al Roland Garros. Infine una stagione su erba spazzata via, con l`eliminazione al primo turno di Wimbledon e un Berrettini quasi irriconoscibile.

[…]

E lo Us Open, ora, appare un miraggio: difficile che decida di partecipare senza una preparazione adeguata. Forse ora, a 29 anni, si trova davanti a un bivio: provare a risalire ancora una volta o scegliere un`altra strada. Ogni scelta è giusta. Purché porti alla felicità.

Cobolli e Sonego avanti a Toronto (Ronald Giammò, Corriere dello Sport)

Dopo Gstaad e Kitzbuhel, tornei di cui era campione in carica, e il recente forfait a Toronto, Matteo Berrettini si è ritirato anche dal Masters1000 di Cincinnati al via il prossimo 7 agosto. Per l`italiano, attuale n.57 del mondo tornato in campo a Wimbledon a quasi due mesi dal ritiro per infortunio patito a Roma al secondo turno, si tratta del quarto torneo di fila saltato. Un bilancio che si spera possa interrompersi in coincidenza degli US Open. A due giorni dalla brusca separazione con il suo nuovo coach Goran Ivanisevic, entrato sole poche settimane prima nel suo staff e da lui dismesso con l`etichetta di “dittatore”, Stefanos Tsitsipas ha ufficializzato di aver ripreso a collaborare con suo padre Apostolos da lui stesso allontanato esattamente un anno fa.

[…]

Una vittoria che dopo gli ottavi colti a Wimbledon conferma il buon momento di forma dell’azzurro n.38 del mondo, atteso ora dalla sfida contro Andrey Rublev, testa di serie n.6 del tabellone e in vantaggio contro di lui 3-2 negli scontri diretti. L`occasione buona per pareggiare i conti e mettere a segno la prima vittoria del 2025 contro un top20. Debutto vincente anche per Flavio Cobolli che ha piegato in tre set (6-4, 5-7, 6-4) il canadese Alexis Galarneau in una giornata non proprio brillante per il romano, condizionato da qualche problema al ginocchio sinistro vistosamente protetto da un bendaggio di tape. Flavio al 2° turno incrocerà con tutta probabilità l`altro canadese Auger-Aliassime (che sfiderà Marozsan). A proposito di canadesi, Gabriel Diano ha sconfitto Gigante in due set (6-3, 7-6) dopo che Matteo aveva guidato il secondo parziale 5-2

[…]