Riecco Berrettini, si allena con Sinner a Montecarlo: “Passo dopo passo con il migliore”

Ultimamente, non sono giunte buone nuove su Matteo Berrettini, che ha di recente confermato i suoi forfait a Toronto e a Cincinnati. L’azzurro, dopo l’ultima apparizione ufficiale in quel di Church Road – eliminato all’esordio da Majchrzak -, non è più tornato a competere nel circuito, anche se, un post appena pubblicato da Matteo sui social, fa ben sperare per un suo pronto rientro. Il finalista di Wimbledon ’21 si è allenato con Jannik Sinner al Country Club di Montecarlo, con l’obiettivo di ritrovare la miglior condizione per i prossimi tornei sul cemento americano: “Step by step with the best”, ha scritto Berrettini nel suo post Instagram.

Matteo Berrettini 🇮🇹 e Jannik Sinner 🇮🇹 insieme a Montecarlo 🔨❤️🦊 pic.twitter.com/lVuBNgUXxY — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) July 31, 2025

Peraltro l’ex numero 6 del ranking mondiale nelle scorse ore era ricomparso sul web in un’intervista improvvisata tra le strade di Montecarlo – appunto -, essendo stato intercettato da un influencer, che dopo aver visto Matteo scattare dei selfie con dei fan, gli ha domandato: “Sei famoso?”. Alla gaffe dell’interlocutore, Matteo ha risposto sorridendo: “Un pochino”. A quel punto, si è innescato un simpatico scambio di battute durante il quale Berrettini ne ha approfittato per dare dei preziosi consigli alle giovani promesse: “Godetevi il viaggio, è la cosa più importante. Non mettere troppa pressione a te stesso, godetevi ogni giorno, anche quelli difficili”.