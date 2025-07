WTA Montreal: Swiatek in versione Wimbledon, Pegula alla ricerca del tris

Giornata numero 5 alla Rogers Cup di Montreal, primo 1000 dello swing estivo americano. Nella capitale francofona del Nord America esordio di alcune delle giocatrici più attese di questa edizione: Iga Swiatek, Naomi Osaka, Emma Raducanu, Amanda Anisimova e Jessica Pegula hanno tutte centrato l’accesso al terzo turno, ognuna a modo suo. Dalla consueta autorità di Swiatek alla resistenza eroica di Osaka, passando per la ritrovata brillantezza di Raducanu e il ritorno in campo di Anisimova dopo la batosta subita a Wimbledon, il mercoledì canadese ha offerto spunti in abbondanza.

Swiatek come a Wimbledon: Guo travolta, e la striscia continua

Iga Swiatek è tornata magnifIga. O forse non se n’era mai andata. Dopo l’impietoso doppio bagel rifilato ad Amanda Anisimova nella finale di Wimbledon, la numero due del seeding ha confermato di aver ritrovato quella forma e quella concentrazione che ne hanno fatto giocatrice quasi imbattibile. A farne le spese la cinese Guo Hanyu, qualificata e numero 259 del ranking, sconfitta 6-3 6-1 sul centrale del complesso IGA (nomen omen).

La polacca ha preso subito il largo con un parziale di 4-0, allungando a 24 i game consecutivi vinti da Londra in poi, includendo anche quelli della semifinale contro Bencic (6-2 6-0). Guo è riuscita timidamente a interrompere l’emorragia, ma la superiorità tecnica e fisica di Swiatek è apparsa evidente sin dai primi scambi. Servizio in controllo, profondità chirurgica e la solita intensità: l’ex n.1 del mondo non ha lasciato nulla al caso.

Il suo prossimo impegno sarà con Eva Lys, ma al momento la sensazione è che solo un calo mentale possa rallentarla. L’erba le ha dato nuova linfa. Ora anche il cemento sembra darle lo stesso effetto.

Osaka resiste, lotta e vince: che rimonta contro Samsonova

Se Swiatek è filata via come una freccia, Naomi Osaka ha dovuto sudare, resistere, rimontare e lottare contro se stessa per approdare al terzo turno. Opposta a Liudmila Samsonova, la quattro volte campionessa Slam ha salvato due match point nel secondo set prima di imporsi 4-6 7-6(6) 6-3.

Samsonova ha servito per il match sul 5-4 del secondo parziale, con doppio match point sul 40-15. Ma un dritto lungo della russa e un drop shot scolastico malamente eseguito hanno permesso a Osaka di rientrare. Poi la doppia colpa della russa sul set point ha aperto la porta alla rimonta. E Naomi non si è fatta pregare.

“Sono stata sopraffatta all’inizio, non capivo se dovevo forzare anch’io”, ha ammesso Osaka. “Poi ho cercato solo di rimettere la palla in campo”. Missione compiuta. Era dal gennaio 2023, all’Australian Open contro Muchova, che Osaka non batteva una top 20. Ora, guidata da Tomasz Wiktorowski dopo la rottura con Mouratoglou annunciata lunedì, proverà a ripetersi contro Jelena Ostapenko.

Raducanu vince e convince davanti al “suo” pubblico

C’era un’atmosfera speciale intorno al campo 1 quando Emma Raducanu è scesa in campo opposta a Peyton Stearns. Un po’ perché l’avversaria era temibile – 32esima testa di serie – un po’ perché la britannica è nata proprio a Toronto e ha ricevuto un’accoglienza da beniamina di casa. E Raducanu non ha tradito le attese: 6-2 6-4, con il primo set dominato e un secondo gestito con freddezza dopo un passaggio a vuoto.

Stearns era salita 4-2 nel secondo, ma la britannica ha alzato il livello in risposta, aggredendo ogni seconda di servizio. È bastato un break per riportare l’inerzia dalla sua parte, seguito da un turno di battuta impeccabile e un game finale giocato con coraggio e precisione.

“Sapevo che sarebbe stata una partita dura. Con Peyton ci siamo già affrontate due volte e sono sempre state battaglie”, ha detto Raducanu. “Nel secondo set ho perso un po’ di concentrazione, ma sono felice di essere riuscita a reagire”.

Con questo successo, la n.1 britannica è salita a 5-1 nella trasferta nordamericana e attende ora proprio Amanda Anisimova, che ha sconfitto Lulu Sun.

Anisimova riparte, con fatica, dopo il doppio bagel

C’era molta curiosità attorno al ritorno in campo di Amanda Anisimova, la finalista di Wimbledon che, solo due settimane fa, aveva subito un doppio 6-0 da Swiatek nell’ultimo atto sull’erba di Church Road. La statunitense ha mostrato segnali di ripresa battendo Lulu Sun 6-4 7-6(5), in una partita comunque non semplice, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Il tennis di Anisimova ha alternato alti e bassi, ma nel tiebreak del secondo set è emersa la volontà di rimettersi in carreggiata. Finalista lo scorso anno a Toronto, Amanda punta ora a ritrovare fiducia e consistenza su una superficie a lei più congeniale. Il test con Raducanu sarà un buon banco di prova per misurare la sua tenuta mentale.

Pegula, la regina del Canada non ha intenzione di abdicare

Chi continua a sentirsi a casa a Montreal è Jessica Pegula. La terza testa di serie, bi-campionessa in carica dell’Omnium Banque Nationale, ha conquistato la sua undicesima vittoria consecutiva in territorio canadese battendo Maria Sakkari 7-5 6-4.

L’americana ha messo in campo la consueta solidità e capacità di reggere gli scambi lunghi, sfruttando le incertezze della greca nei momenti chiave. Sakkari, precipitata alla 72ª posizione mondiale dopo essere stata top 10, ha combattuto ma senza mai riuscire a impensierire davvero Pegula, la cui ricerca del tris consecutivo in Canada continua. L’ultima a riuscirci? Monica Seles, tra il 1995 e il 1998.

Ora Pegula se la vedrà con Anastasija Sevastova, tornata in tabellone dalle retrovie: oggi è n.386, ma nel 2018 era top 15.