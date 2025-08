Italiani in campo venerdì 1° agosto: Cobolli, Sonego e i doppi. A che ora e dove vederli

La giornata di giovedì 31 luglio è stata tutt’altro che positiva per l’Italia al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto, con l’uscita di scena sorprendente di Lorenzo Musetti contro Alex Michelsen e l’eliminazione più prevedibile di Matteo Arnaldi con Alexander Zverev. Quella di venerdì 1° agosto potrebbe rappresentare un’importante crocevia per le velleità azzurre in questo Masters 1000 canadese.

Il primo a scendere in campo, sul Centre Court alle 18:30 italiane in apertura di programma, sarà Lorenzo Sonego, opposto ad Andrey Rublev. Si tratta del quinto head-to-head tra i due, con il russo avanti 3-2 (2-2 a livello ATP). I primi due incontri li ha vinti il moscovita al Challenger di Cortina nel 2016 e a Vienna nel 2020, mentre in seguito sono giunte due affermazioni del torinese a Roma nel 2021 in tre set e al Roland Garros 2023 al quinto. A Metz, lo scorso novembre, ha vinto Rublev. Anche alla luce di questi precedenti, sul cemento parte favorito il russo, ma mai dire mai.

Verso le ore 20:00 sul Court 4, al termine del doppio Nys/Roger-Vasselin vs Borges/Machac, i nostri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori faranno il proprio esordio nel torneo contro gli esperti argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni. Queste due coppie si sono già incontrate tre volte, tutte nel 2024, con gli argentini avanti 2-1. Decisive le vittorie a Barcellona e Shanghai, a fronte di quella a Montecarlo degli azzurri.

Subito dopo, sullo stesso campo, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti affronteranno gli ostici Harri Heliovaara ed Henry Patten (terza coppia più forte del mondo in questo momento stando alle classifiche). Avrebbero dovuto giocarci già a Roma, ma i nostri si ritirarono prima del match. Infine, a chiudere l’order of play sul Motorola razr Grandstand Court (alle 23:00), Flavio Cobolli incrocerà Fabian Marozsan. I precedenti dicono 1-1 con vittoria dell’ungherese al Challenger di San Marino nel 2022 e del romano a Madrid quest’anno. Flavio andrà a caccia del suo secondo ottavo di finale in un 1000 dopo quello raggiunto lo scorso anno a Cincinnati. Chi vince affronterà Shelton o Nakashima.

Italiani in campo venerdì 1° agosto (orari italiani)

ATP Toronto, [6] A. Rublev – [28] L. Sonego , Centre Court, ore 18:30

, Centre Court, ore 18:30 ATP Toronto, M. Gonzalez/A. Molteni – [5] S. Bolelli / A. Vavassori , Court 4, secondo match, ore 20:00 circa

/ , Court 4, secondo match, ore 20:00 circa ATP Toronto, [3] H. Heliovaara/H. Patten – L. Musetti / L. Sonego , Court 4, terzo match, ore 21:30 circa

/ , Court 4, terzo match, ore 21:30 circa ATP Toronto, [13] F. Cobolli – F. Marozsan, Motorola razr Grandstand Court, quarto match, non prima delle 23:00

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV. I match femminili saranno visibili anche su Supertennis.