ATP Toronto, doppi amari per gli italiani: fuori Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego

Notizie tutt’altro che positive da Toronto dove i nostri Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego sono stati eliminati nel torneo riservato al doppio maschile, complici due sconfitte tirate, ma che ha visto trionfare gli avversari entrambe le volte.

M. Gonzalez/A. Molteni b. [5] S. Bolelli/A. Vavassori 7-6(5) 7-5

Escono di scena Simone Bolelli e Andrea Vavassori al primo turno del torneo di Toronto dopo aver trionfato a Washington. Il duo italiano per la terza volta consecutiva esce sconfitta contro Maximo Gonzalez e Andres Molteni: il doppio argentino aveva battuto gli azzurri anche a Shanghai e Barcellona lo scorso anno (Simone e Andrea avevano vinto il primo precedente a Montecarlo, sempre nel 2024).

Già nel primo game c’erano stati sospiri di sollievo per Bolelli e Vavassori che avevano disinnescato due break point. Il match va avanti senza svolte, se non all’ottavo game dove gli italiani si ritrovano a breakkare e dunque a servire per il 6-3. Tutto questo non verrà convertito poiché subito dopo è arrivato il contro-break argentino. Forti dell’allungamento di fatto del set, il duo sudamericano si fa sentire ma vanifica 4 break point. Prima di arrivare al tiebrek, Bolelli/Vavassori gettano alle ortiche il punto del 7-5. Al tie, brutta batosta per gli italiani che passano da 2-5 a 7-5. Crollo mentale, fisico e di risultato anche nel secondo set con i due azzurri che vanno sul 4-2 grazie ad un break nel quinto gioco e infine si fanno rimontare 7-5 subendo due break.

[3] H. Heliovaara/H. Patten b. L. Musetti/L. Sonego 7-6(4) 6-7(5) 10-3

È stata questione di dettagli la sfida tra le teste di serie numero 3 Heliovaara/Patten e il “duo Lorenzo” con Musetti/Sonego. Nel primo set, il finlandese e il britannico passano in vantaggio di un break su 2-2, anche se i nostri azzurri non si arrendono e riconquistano il servizio perduto poco più avanti. Al tiebreak non c’è stata storia con un minibreak iniziale e uno sul 5-3 che chiudono la disputa. Nel secondo set partenza importante degli italiani con un break sul 40-40 che indirizza il set. Il parziale prosegue con tre break point di fila per Heliovaara/Patten che però non sfruttano, così come non ce la faranno la decimo gioco. Rammarico anche per Musetti/Sonego che sul 5-4 non convertono un set point. Il tiebreak però stavolta si tinge di azzurro e termina 7-5. Al super tiebreak del terzo, ben quattro i minibreak consecutivi messi a referto di Heliovaara/Patten che si spianano la strada per il 10-3 finale.