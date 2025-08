ATP Toronto, il programma di domenica 3 agosto. In sessione nottuna (alle 01) Cobolli-Shelton

Ultimo giorno del weekend di mezzo a Toronto e si giocano gli ottavi di finale della parte bassa di singolare. Si comincia alle 12.30 locali (le 18.30 in Italia) con Frances Tiafoe contro Alex de Minaur, seguito da Andrey Rublev e Alejandro Davidovich Fokina.

Nella sessione serale scende in campo l’ultimo rappresentante italiano in Canada, Flavio Cobolli, che se la deve vedere con lo statunitense Ben Shelton. In chiusura, Jiri Lehecka contro Taylor Fritz.

Questo il programma completo in orario locale (sei ore indietro rispetto all’Italia):