ATP Toronto, il programma di sabato 2 agosto: Michelsen-Tien in apertura, Zverev e Rune nella notte

Entra nel vivo il National Bank Open presented by Rogers con la settima giornata dedicata al tabellone principale del torneo Masters 1000 che si disputa sui campi del Sobeys Stadium. La giornata di sabato 2 agosto 2025 è dedicata alla parte alta del tabellone e prevede la disputa degli ottavi di finale. L’ordine di gioco rilasciato dagli organizzatori ha distribuito equamente le due sfide: due nella sessione diurna che prenderà il via alle 12:30 ora di Toronto, le 18:30 italiane, e due nella sessione serale che inizierà quando in Ontario saranno le 19 locali, l’una del mattino in Italia.

Tutte e quattro le sfide di singolare si disputeranno sul Centre Court. In apertura di programma il derby statunitense tra la testa di serie numero 26 Alex Michelsen, che ha sconfitto Musetti nel turno precedente, e il diciannovenne Learner Tien, in quella che sarà la terza sfida tra i due dopo le Next Gen 2024 e il torneo di Houston. A seguire sarà il turno della testa di serie numero 11 Karen Khachanov opposto al norvegese Casper Ruud, numero 8 del seeding, con i due che si riaffrontano a quasi 3 anni di distanza dall’ultima volta.

Spostandoci alla sessione serale ad aprire le danze saranno il danese Holger Rune, testa di serie numero 5, opposto all’australiano Alexey Popyrin, numero 18 del seeding. In chiusura toccherà al primo favorito del torneo canadese, il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Il ventottenne tedesco affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, un tennista che si sta rivelando una bestia nera per Zverev. L’argentino, numero 14 del seeding, ha, infatti, sconfitto Zverev in tutte e tre le occasioni nel quale si sono affrontati, sebbene sinora i due si sono sfidati solo sulla terra rossa. Qui sotto il programma completo con le indicazioni in ora locale (sei ore indietro rispetto all’Italia):