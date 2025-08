Jannik Sinner è lo sportivo italiano più noto tra quelli in attività

La crescita di popolarità del tennis è sotto gli occhi di tutti. I numeri degli ascolti dei recenti incontri trasmessi in chiaro, dalla finale di Roma su Rai1 (che ha fatto quasi il 40% di share) ai match di Coppa Davis, testimoniano inequivocabilmente l’espansione dell’interesse verso questo sport.

Un ruolo cruciale nel rendere il tennis un argomento di discussione per un pubblico sempre più ampio è stato giocato da Jannik Sinner. La sua scalata ai vertici del tennis mondiale è stata accompagnata da una crescente esposizione mediatica, trasformando in appassionati anche chi, prima del suo arrivo, non aveva mai mostrato il minimo interesse per il mondo della racchetta e i suoi protagonisti. Per chi volesse una prova ecco il racconto di una finale Slam da un bar di provincia del nostro Pellegrino Dell’Anno.

Si potrebbe parlare di semplici “sensazioni”, ma a confermare lo status di protagonista assoluto del numero 1 ATP ci sono dati concreti. Secondo Ipsos, Sinner è lo sportivo italiano più noto tra quelli attualmente in attività.

Come si Misura la Popolarità di un Campione?

Questa affermazione si basa su una ricerca esclusiva condotta dall’istituto demografico Ipsos per la Gazzetta dello Sport. L’indagine, denominata “TopStar”, è un osservatorio sulla notorietà, sul territorio italiano, di 850 personalità, suddivise in diverse categorie, tra cui circa 100 sportivi. L’analisi viene realizzata tramite sondaggi bisettimanali su un campione di 1000 persone rappresentative della popolazione italiana sopra i 16 anni. A supporto dell’indagine, vengono utilizzate anche fotografie per il riconoscimento dei personaggi, garantendo un “riconoscimento totale”.

Cosa emerge da questa indagine? Il monitoraggio relativo al 2025 rivela che Sinner è lo sportivo in attività più noto, con l’82,5% delle persone che lo hanno riconosciuto. Un dato impressionante che lo rende più popolare di figure del calibro di Bebe Vio, Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma.

Nella classifica complessiva, che include icone dello sport ritirate o figure legate al calcio, lo sport più seguito in Italia, Sinner si posiziona al settimo posto. È preceduto da vere e proprie leggende come Valentino Rossi e Federica Pellegrini, e da giganti del calcio come Cristiano Ronaldo, Alessandro Del Piero, Luciano Spalletti (la cui popolarità è cresciuta esponenzialmente grazie al ruolo di CT della nazionale italiana) e Christian Vieri. Questo piazzamento sottolinea come la sua notorietà trascenda il solo mondo del tennis.

Andrea Alemanno, Head of Public Affairs di Ipsos, ha evidenziato un fattore chiave emerso dall’indagine: la rapidità con cui Sinner ha scalato la vetta della notorietà. “Sinner ha prepotentemente guadagnato la vetta di notorietà tra gli sportivi in attività. La sua crescita ricorda la velocità con cui è diventato numero 1 del tennis. Questo rapido successo è assai raro e ha tante cause. La vittoria di due Coppe Davis ha attratto l’attenzione di persone anche meno appassionate, gli Slam e le Finals di Torino hanno contribuito a creare il mito, come la sua capacità di risorgere.”

L’analisi Ipsos non si limita a misurare la notorietà. Infatti, l’82,1% degli intervistati ha espresso fiducia nelle sue capacità professionali, rispondendo affermativamente alla domanda relativa al fatto che Sinner fosse capace e bravo professionalmente. Tra gli sportivi più noti, solo Messi lo precede in classifica. Questa percezione positiva del pubblico evidenzia anche la rilevanza di Sinner dal punto di vista commerciale. Un fattore da non sottovalutare considerato il fatto che lo studio TopStar è rivolto proprio al mondo delle aziende per misurare l’appeal dei volti noti.