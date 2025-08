ATP Toronto: Popyrin inarrestabile, battuto Rune! Cerundolo costretto al ritiro, Zverev prenota i quarti

La sessione serale del National Bank Open è stata più movimentata del previsto, e gli ultimi due match disputati sul centrale di Toronto hanno completato il quadro dei quarti di finale, nella parte superiore del main draw canadese. Dopo avervi raccontato gli incontri del programma diurno, durante il quale Michelsen e Khachanov hanno fatto voce grossa sui rispettivi avversari, è poi giunto il momento dell’attesissimo scontro tra Alexei Popyrin e Holger Rune.

[18] A. Popyrin b. [5] H. Rune 4-6 6-2 6-3

Continua la love story tra il campione in carica e la terra canadese, che nella notte italiana si è preso di forza la nona vittoria consecutiva al National Bank Open. A pagare dazio è stato il talentuoso danese, Rune, cinico nel primo parziale, messo in cascina per sei giochi a quattro. successivamente è arrivata la reazione del vincitore della scorsa edizione, che ha schiantato l’avversario nel secondo set, aumentando brutalmente la velocità di palla e cogliendo impreparato Holger nei pressi della rete. Dopo il netto 6-2 in favore dell’australiano, il forcing da fondo campo di Popyrin ha continuato a mettere spalle al muro l’ex numero 4 del mondo, che dinanzi a cotanta potenza, ha ceduto il servizio al terzo gioco, alzando bandiera bianca dopo due staffilate di dritto del tennista aussie. Un break rivelatosi fatale per Rune, che dopo aver avuto due opportunità di ripresa nel gioco successivo, si è poi arreso alla legge di Alexei, impostosi sul danese con lo score di 4-6 6-2 6-3.

Il prodigio di Genofte è poi giunto, sconsolato, in conferenza stampa, dove ha dichiarato: “Una partita deludente. Non c’è molto altro da dire. Non sono mai riuscito a trovare il mio livello. Ho faticato molto con i miei servizi, il che ha reso tutto molto più difficile – e riguardo Popyrin, ha aggiunto – Ha un buon servizio, mette molta pressione. Lui ci stava provando e io no”. Holger tenterà di riscattarsi a Cincinnati, con la mente già proiettata su Flushing Meadows: “Devo sicuramente giocare molto meglio, credo. Quindi, ci sono alcune decisioni che devo prendere, devo migliorare il mio processo decisionale nel gioco. Una volta che riuscirò a farlo meglio, potrò ottenere risultati migliori .È stato molto bello essere qui in Canada, ma penso che partiremo domani o dopodomani”.

[1] A. Zverev b. [14] F. Cerundolo 6-4 1-0

Le due intense ore di match tra l’australiano e il danese, hanno poi lasciato spazio ad una sfida altrettanto attesa, dove, però, le aspettative sono state tradite dal ritiro di Francisco Cerundolo, che dopo aver approcciato egregiamente l’incontro con Sascha Zverev, ed essersi ritrovato persino in vantaggio di un break, ha avvertito un dolore all’addome a partire dal quinto gioco, momento in cui ha richiesto l’intervento del fisioterapista. L’argentino ha stretto i denti, e dopo aver consegnato il primo set all’avversario con lo score di 6-4, ha deciso di fermarsi per non peggiorare la sua condizione.

Ai quarti, dunque, il numero uno del tabellone sfiderà il campione in carica, in una sfida che si preannuncia scottante. Popyrin non ha mai vinto un set con Sascha Zverev. Proverà a invertire la tendenza sul cemento che più lo ispira in assoluto.