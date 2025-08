ATP Toronto, il programma di martedì 5 agosto: Fritz-Rublev e De Minaur-Shelton a caccia delle semifinali

Come per il torneo WTA a Montreal, martedì andranno in scena gli ultimi due quarti di finale, quelli della metà bassa del tabellone. Non prima delle 19 locali, quando in Italia sarà già l’una del mattino di mercoledì, scenderanno in campo Taylor Fritz, n.2 del seeding, e Andrey Rublev, n. 6, per la loro decima sfida. Fritz è avanti 5-4, con due delle vittorie di Rublev arrivate in occasione dei confronti sulla terra battuta. Dopo di loro toccherà a Ben Shelton, quarta testa di serie, opposto ad Alex de Minaur, nono del seeding. Sarà il loro primo duello in assoluto.

Qui il programma completo: