ATP Barcellona: Fils va di fretta. Ora scontro da pesi massimi con Musetti ai quarti

[9] A. Fils b. B. Nakashima 6-2 6-3

Prestazione impeccabile di Arthur FIls, che in meno di un’ora e un quarto dispone facilmente di un Brandon Nakashima letteralmente travolto all’Open Banc Sabadell di Barcellona. Prestazione di livello del francese che dopo aver balbettato nel primo turno con Atmane e aver salvato addirittura due match point, produce una prestazione notevole

Primo set – Fils va come un treno

Fils parte bene in risposta e trova subito le contromisure al servizio di Nakashima. Break in apertura senza troppi fronzoli per il francese che trova subito il modo di rispondere e far partire lo scambio. Anzi a dire il vero in risposta FIls riesce a incidere pesantamente, come sulla prima palla break a suo favore del match, subito trasformata. Buon servizio di Nakashima che cerca di evitare il dritto del francese, ma Arthur non fa un piega e risponde profondissimo di rovescio quasi sulla linea. L’americano è preso di sorpresa e non riesce a tenere la palla in campo. BREAK FILS. NAK 0-1 FIL

Nakashima tenta di rientrare subito in partita cercando a sua volta di essere aggressivo in risposta e spingere per mandare fuori giri il suo avversario. Palla break per Nakashima. L’americano riesce a far partire lo scambio ma Fils gioca in palleggio dritti carichi e in sicurezza. Per Nakashima il ritmo è troppo elevato e sulla diagonale di dritto finisce per sbagliare. Occasione che sfuma e in pratica il set finisce qua. FIL 2-0 NAK.

Nel proseguio del set Nakashima riesce a fatica a conquistare due game di servizio, ma deve cedere in chiusura di parziale nuovamente il servizio. Fils chiude in bellezza con una palla corta di rovescio deliziosa. Se al francese riescono anche questa giocate di fino allora sono guai, visto come stanno funzionando i colpi da fondo. Sembra davvero un altro giocatore rispetto al match contro Atmane, soprattutto il dritto funziona a meraviglia. SET FILS. FIL 6-2 NAK.

Secondo set – Fils continua in modalità express

SI parte con Nakashima al servizio che cerca di riordinare le idee e almeno trovare il modo di tenere i propri turni di servizio. L’idea è quella di essere aggressivo e cercare anche la via della rete. Purtroppo per l’americano Fils oggi è molto più centrato che nel primo turno con Atmane: il dritto fa malissimo e anche in difesa Arthur riesce a reggere. Terzo game nel quale di nuovo FIls arriva a palla break e Nakashima non riesce a reggere. sulla seconda opportunità Fils converte; il punto è esemplificativo della buona giornata del francese. Seconda di servizio sulla quale Artgur riesce a girarsi sul dritto e da li imposta i colpi sulla diagonale di dritto. Nakashima dopo 3 colpi carichi e angolati finisce fuori giri e non riesce a reggere lo scambio. BREAK FILS. FIL 2-1 NAK.

Copione uguale a quello del primo set, con Fils che continua il bombardamento e Nakashima che cerca di mettersi in trincea ma con pochi risultati. Il francese sale sul 5-2 conquistando un altro break al servizio. Sul 5-2 Nakashima approfitta di uno dei rari momenti di appannamento di Fils e recupera uno dei due break; potrebbe essere un timido segnale di risveglio ma in realtà è un fuoco di paglia, un piccolo incidente di percorso. FIL 5-3 NAK.

Comunque, nel game successivo con Nakashima al servizio Fils torna pienamente in carreggiata e con un rovescio incrociato stretto di pregevole fattura si guadagna due match point. Nakashima prova a resistere aggrappandosi al servizio e annulla le palle match con due gran botte al servizio. Il coraggio non manca all’americano ma Fils è implacabile, prima lo punisce con un passante in corsa e si guadagna un altro match point. Poi sulla prima di servizio di Nakashima Fils trova una risposta profonda che cade sulle stringhe dell’americano. Brandon non fa in tempo a riorganizzarsi in uscita dal servizio e non riesce a togliersi di dosso la pallina. MATCH FILS. FIL 6-3 NAK.

Prestazione impeccabile del francese che domani troverà Musetti, vincitore di Moutet, in quella che potrebbe essere una finale anticipata e che promette spettacolo. 1-1 i precedenti: vittoria dell’azzurro in due set a Monte Carlo 2024 e del francese l’anno scorso a Indian Wells al terzo.