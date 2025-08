Rassegna Stampa – Sinner torna sul cemento per la difesa del n° 1

Cemento armato (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

Senza perdere nemmeno un minuto. Jannik Sinner è arrivato sabato a Cincinnati e ieri si è subito messo al lavoro sui campi

che lo hanno visto trionfare lo scorso anno. Altro giro, altra

corsa per il numero 1 al mondo che, dopo la vittoria di Wimbledon sta prendendo la rincorsa per la doppia difesa americana: Cincy e Us Open, 3000 punti in totale. Carlos Alcaraz è in agguato, vuole avvicinarsi il più possibile per tentare poi un assalto al trono da qui alla fine della stagione. Per questo Sinner si è presentato in Ohio armato fino ai denti: team al completo a partire da Darren Cahill. Il coach-guru della squadra, fondamentale nella crescita di Jannik, è tornato regolarmente al lavoro prendendosi soltanto una pausa dopo Wimbledon. L’ipotesi di restare insieme anche oltre il 2025, è sempre più reale. […]

Le voci della sua assenza negli Stati Uniti sono state cancellate dalle immagini di ieri rilanciate dai social del torneo: Darren con il suo cappellino da pescatore ben calcato in testa, stava alle spalle di Jannik durante la sua sessione di scambi, proprio come in tutti i tornei disputati da Sinner dall’inizio dell’anno. La vicinanza del tecnico australiano è stata fondamentale per l’azzurro nei momenti delicati del caso Clostebol. Lui è riuscito a «rendere le linee del campo un posto sicuro», come è solito ripetere. Cahill ha organizzato alla perfezione sia il lavoro nei tre mesi di stop che il rientro di maggio agli Internazionali, delicato anche dal punto di vista mentale.

Dopo la sconfitta a tre punti dal titolo del Roland Garros e la rottura con Marco Panichi e Ulises Badio, Cahill ha portato in porto la barca Sinner in sicurezza e a Wimbledon si era unito al gruppo anche Riccardo Ceccarelli, il medico che si occupa della preparazione mentale del numero 1 al mondo. Il trionfo a Wimbledon, sempre contro Alcaraz, è stata la medicina che ha guarito tutto. Il resto lo farà il cemento. È dall’Australia, dove ha conquistato il terzo Slam in carriera prima della squalifica di tre mesi concordata con la Wada, che Jannik non mette piede sulla sua superficie prediletta. […]

“Con Jannik zero veleni, ci vediamo anche fuori” (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Che Jannik Sinner sia un perfezionista non lo scopriamo certo oggi. La conferma arriva dai campi di allenamento di Cincinnati. Dove tornerà in gara per difendere la vittoria della scorsa stagione. E approcciarsi nel migliore dei modi agli US Open, ultimo “major” 2025. Sedute intensive quelle del n° 1 del mondo in Ohio, sotto lo sguardo attento del preparatore atletico Umberto Ferrara. Rientrato ufficialmente nel suo staff da alcune settimane. L’azzurro, che ha esaltato i suoi tanti tifosi vincendo

Wimbledon, sta dunque preparando i muscoli e la mente per lo slot dei tornei americani sul cemento. Che rimane la sua superficie preferita, quella sulla quale i colpi tambureggianti e d’anticipo di cui dispone fanno molto male ai suoi rivali.

Ha i suoi tempi Jannik, e li rispetta con un’attenzione per il dettaglio che ribadisce ogni giorno la sua professionalità. Ha saltato il Mastes 1000 di Toronto, dove sarebbe stato chiamato a difendere i quarti del 2024. E si è concentrato sugli allenamenti a MontecarIo, in quella che ormai da tempo è la sua casa ideale. Prima di volare in America e rimettersi subito al lavoro. Ha ridato forza alla sua voglia di vincere e stupire e ha cercato anche di rinvigorire, nello spirito e nel fisico, l’amico Matteo Berrettini. Con il quale è stato artefice della seconda cavalcata vincente dell’Italia di Davis Cup a Malaga. I due si sono allenati nel Principato e le foto di entrambi sorridenti hanno ridato speranza anche ai fan del giocatore romano.

Jannik è delicato nei modi e fermo nelle decisioni, quelle

che a volte hanno anche sollevato critiche, vedi l’ultima di riprendere nello staff il già citato Ferrara, dopo la conclusione

del caso “Clostebol” e la rottura del rapporto di lavoro con

Marco Panichi a causa, si è poi scoperto, di un’intervista rilasciata dallo stesso che ha svelato momenti molto personali

di Sinnei seguiti alla bruciante sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.