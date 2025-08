ATP Toronto, Popyrin dopo la sconfitta con Zverev: “Non mi accontento di due settimane buone all’anno”

È un Alexei Popyrin molto lucido quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta in tre set, con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-3, rimediata contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Il campione del 2024 è così costretto ad abdicare ai quarti di finale. Nessun dramma, però, per l’australiano. Anzi. Dalle sue parole traspare una moderata soddisfazione per come ha affrontato questa settimana carica di tensione, visti i 1000 punti da difendere. E adesso può guardare al resto della stagione con qualche certezza in più.

D: Quali sono i tuoi pensieri sulla partita, su come si è svolta?

POPYRIN: “Penso sia stata una partita di alto livello. È il numero 3 del mondo per un motivo. Credo che nel primo set, soprattutto nel primo set, io sia stato il giocatore più aggressivo. Poi lui ha trovato il suo ritmo e sono stato bravo a recuperare un break. Ha giocato un game incredibile sul 5-4 per brekkarmi. Ha letto il mio servizio due volte, ha giocato un gran game. Nel terzo set penso sia stata una battaglia di resistenza. Lui ha iniziato servendo delle bombe e io non ho avuto molte chance sul suo servizio. Mi ha brekkato nel primo game del secondo set. È stato difficile da digerire, ho fatto del mio meglio per cercare di rientrare nel terzo set. In generale, il mio livello c’è, non mi sono sentito così bene per tutto l’anno, il che è positivo, quindi sento che sto iniziando a costruire qualcosa”

D: Negli ultimi due anni in Canada, nove vittorie. Qual è il tuo bilancio di questi due anni, del torneo a Montreal e qui? Cosa ti porti via?

POPYRIN: “Ovviamente sono stati due grandi anni in Canada. Spero davvero che continui così ogni anno per me qui in Canada, e, si spera, anche in tutto il resto del mondo”

D: Nonostante la sconfitta, questa settimana ti sei garantito il debutto in top 20. Come ti senti a riguardo? È un momento di svolta per te?

POPYRIN: “Non durerà a lungo. Perderò mille punti alla fine di questa settimana, quindi sarà una toccata e fuga per me. Vedremo cosa farò a Cincinnati. Spero di riuscire a difendere i miei punti e l’obiettivo principale è cercare di essere testa di serie allo US Open. Ma se continuo a giocare come ho fatto questa settimana e come ho costruito il mio gioco spero di poter tornare dove ero e magari andare anche oltre”

D: Sascha ha detto alla fine della partita che, quando giochi a questo livello, sei temuto nel circuito. Cosa pensi di commenti come questo?

POPYRIN: “Penso di averlo già dimostrato in passato. Ovviamente apprezzo il commento. È sempre bello essere temuti nel circuito. Per me, è sul lato della continuità che devo migliorare. Lo dico ogni volta: questa settimana è stata ottima, sono conosciuto per avere un paio di settimane buone all’anno, ma voglio averne sempre di più. E spero che possano temermi sempre, non solo nelle mie settimane buone”

D: Quando luu ha alzato il livello hai lottato fino alla fine, ma hai notato qualcosa di diverso nel suo gioco o nel suo atteggiamento oggi rispetto ad altre partite?

POPYRIN: “Penso che abbia giocato in modo solido, come fa sempre, quindi non credo ci sia stato un grande cambiamento nel suo gioco. Conoscevo la mia tattica prima della partita e penso di averla eseguita abbastanza bene per la maggior parte del match. Ma quando trova il ritmo, è uno dei migliori giocatori al mondo. Il mio obiettivo era cercare di non dargli ritmo. Ci sono riuscito in parte, ma verso la fine della partita gliene ho concesso troppo”

D: In un certo senso, è quasi un sollievo che questa settimana sia finita, visto tutto il tempo passato a parlare di dover difendere questi punti, parlando proprio dell’aspetto mentale, per il resto della stagione?

POPYRIN: “Adesso guardo con entusiasmo al resto dell’anno. Se riesco a costruire su questa partita e su questo torneo, se riesco a continuare a giocare come sto giocando, ma in modo più costante, ho le idee abbastanza chiare su come voglio giocare. Voglio semplicemente continuare così per il resto della stagione.

Se ci riesco, allora spero di poter essere più costante e poi il ranking parlerà da solo”

D: Quando parli di “continuità”, c’è qualcosa in particolare a cui ti riferisci? Tipo restare aggressivo al servizio, oppure in risposta? C’è qualcosa di specifico su cui vuoi migliorare sempre di più?

POPYRIN: “Penso che ovviamente il mio gioco ruoti attorno al servizio e al dritto. Voglio colpire bene i miei punti al servizio e voglio essere aggressivo sul lato del diritto. Questa settimana penso di aver giocato il miglior rovescio della mia carriera. Abbiamo lavorato tanto sul rovescio durante l’anno e penso stia davvero migliorando. Forse nella partita di oggi non sono stato abbastanza aggressivo con quel colpo, ma quello arriverà con l’esperienza e la fiducia. Mi sento bene, penso che il mio livello stia crescendo e spero che continui così”