WTA Montreal, Tauziat (coach Mboko): “Victoria ha sempre più fiducia, ora sa aspettare la palla giusta, è un punto di forza”

Non si ferma la corsa di Victoria Mboko che all’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers affronterà Elena Rybakina in semifinale. Partendo dall’ITF W35 di Le Lamenin, in gennaio, la classe 2006 canadese quest’anno ha vinto 49 su 58 giocate. Comprensibile come la sua coach Nathalie Tauziat, arrivata al terzo posto del ranking nel 2000, sia molto richiesta dai media non solo del suo Paese. Eccola allora di nuovo davanti ai microfoni.

D. Ciao Nathalie, grazie mille per il tuo tempo oggi. Domanda semplice: come descriveresti questa settimana trascorsa finora con Victoria Mboko?

Molto buona. Non avevamo fatto una programmazione all’inizio dell’anno, ma dopo il Roland Garros abbiamo discusso e messo un po’ da parte lo swing sull’erba – lei ha giocato solo Wimbledon – perché avevamo fissato obiettivi su Montréal e US Open. Uno dei primi obiettivi non è finito ma quasi raggiunto. Quindi va bene così. È stata una settimana un po’ folle ma molto positiva. Vicky sta giocando il suo miglior tennis qui, ottimo per il tennis e Tennis Canada, prima di tutto per lei stessa, e poi per tutto lo staff intorno a lei. È la ricompensa di tutto il lavoro fatto

D. Hai detto che è una settimana un po’ folle, ma credi che lei si senta a suo agio in tutto questo o senti il bisogno di proteggerla un po’ dal trambusto intorno?

Un po’ di entrambi. Si sente bene, è contenta, è felice, sa perché gioca a tennis. Per lei ottenere questi risultati non è forse normale, ma è quello che vuole raggiungere. Penso che questa settimana sarà molto interessante perché imparerà molto su sé stessa, imparerà molto dal circuito, anche le difficoltà di riprendersi dopo tornei così. Sta imparando; non dimentichiamo che ha 18 anni, quasi 19. È molto giovane. Bisogna non farsi prendere troppo dall’entusiasmo. Bisogna mantenere i piedi per terra. Fa risultati molto buoni da inizio anno. Ora è in un Masters 1000 e quello che stiamo facendo questa settimana è risultato di tutto il lavoro dall’inizio dell’inverno, novembre e dicembre, che oggi la porta a questo livello.

D. Victoria ha detto più volte questa settimana che tutto sta andando molto veloce. Anche tu pensi che lo sviluppo stia andando troppo rapidamente?

Sì, molto velocemente. Quando è arrivata da noi a dicembre, era 350. Io in genere non amo fissare obiettivi troppo alti, preferisco che siano raggiungibili. Avevamo già previsto le qualificazioni al Roland Garros, che richiedono un ranking tra 100-110 e 230. Ecco gli obiettivi. Ora invece sarà in top 50. Immagina: in 7 mesi è già top 50. Quindi sì, molto rapidamente. Ma lei ha il livello, la sapevamo capace di fare qualcosa di significativo. Avevamo fissato la top 100 per fine anno, ora è top 50 e ha superato questi obiettivi. Ora fisseremo obiettivi più alti, ma prima deve assimilare tutto quello che ha fatto e non sarà facile. Ci lavoriamo. Per ora è in forma e per noi l’essenziale è che non si infortuni. Se resta integra e migliora qualche dettaglio nel gioco, il resto seguirà.

D. Nei cinque match giocati questa settimana, hai notato qualche costante? Hai scoperto nuovi aspetti del suo gioco o della sua personalità? C’è una partita che ti ha colpito di più?

L’ho vista giocare parecchio quest’anno, moltissimi match. Il suo gioco è migliorato: è più aggressiva, gioca più lungo. Per quanto riguarda la personalità, va meno in panico, per esempio contro Bouzkova ha avuto l’umiltà di tornare nel match tenendo gli scambi, cosa che un anno fa non avrebbe fatto. Ora è più calma, ascolta. Ci viene spesso a chiedere consigli, le dico prima di ogni partita di venirci a cercare se ha problemi, siamo qui per aiutarla. Durante i match ascolta molto. Contro Bouzkova nel primo set era un po’ in panico, ma siamo riusciti a calmarla dicendole di mantenere lo scambio invece di cercare il vincente sulla prima o seconda palla. Ce l’ha fatta, è un segno di progresso. È capace di aspettare la palla giusta nel momento giusto. È un punto di forza caratteriale che prima le mancava e che ora ha.

D. Il sistema di classifica, a volte, fa sì che alcune giocatrici salgano molto rapidamente grazie a un solo risultato. C’è il rischio che la classifica di Victoria stia salendo più in fretta rispetto al suo vero sviluppo come giocatrice?

Sì, è un pericolo reale. Molte ragazze salgono velocemente ma non rimangono costanti. La serenità mentale è importante – quando hai successo guadagni di più, hai molte persone attorno, la vita cambia. È normale, ma bisogna saperlo gestire per mantenere la serenità, necessaria per allenarsi bene e stare bene con sé stessi e nella vita. Se stai bene mentalmente e nella vita, giochi meglio a tennis.

D. Puoi descrivere cosa rappresenta per Victoria la prossima sfida contro Elena Rybakina? Sia come giocatrice, sia per l’esperienza di giocare una semifinale a questa età davanti al suo pubblico?

È qui per questo, è contenta di esserci. Avrà di fronte un’avversaria molto difficile. Rybakina è top 10 da anni, è una grande giocatrice. Ci ha giocato a Washington e ha perso 6-3 7-5; il secondo set è stato molto combattuto. L’obiettivo è giocare una buona partita. Sa che il pubblico sarà con lei e non ha niente da perdere. Spero abbia recuperato bene perché ha già giocato molti match consecutivi; non è abituata a questo ritmo a questo livello. La proteggiamo per far sì che sia in forma. Inoltre possiamo usare l’esperienza di Washington per migliorare e non ripetere gli stessi errori.

D. Quanto si può imparare dal precedente incontro?

Non so se è più forte questa settimana che a Washington, ma forse ha più fiducia. Rybakina gioca molto forte e veloce, sarà dura. Questa settimana Vicky ha il pubblico a favore, è un vantaggio rispetto a Washington e può fare la differenza. Vedremo. Lei sa cosa deve fare: deve rimandare la palla, non è facile, e deve muoversi molto velocemente. Rybakina non regala punti e non cambierà il suo gioco per il fatto che gioca contro Vicky.

D. Avete parlato degli obiettivi per Montréal e US Open. Come recupererà? Quali sono gli obiettivi per lo US Open?

Già è nel tabellone principale, il che è positivo. Grazie al suo ranking è già dentro. L’obiettivo è andare il più lontano possibile. Non so dove potrà fermarsi, dipenderà anche dal sorteggio, ci sono molti fattori. Ma l’obiettivo dell’estate era proprio Montréal e lo US Open, tornei che ama. Lo US Open è uno Slam, quindi è normale considerarlo un obiettivo. Vista la forma di gioco che ha ora, penso che possa battere molte giocatrici. Non voglio dire che deve arrivare alla seconda settimana o altro; viviamo alla giornata e prendiamo tutto ciò che arriva.

D. Hai notato cambiamenti nelle sue interazioni con le altre giocatrici? Sia in lei nei confronti delle altre, sia in come le altre si avvicinano a lei?

Sì, c’è decisamente un cambiamento. Dopo il Roland Garros si vedeva già qualche segnale, ma ora è più evidente: molte giocatrici la cercano, le migliori vanno da lei, qualcuna le ha chiesto di giocare in doppio insieme. Quando una brava giocatrice ti chiede di giocare in doppio, sappiamo come gestirlo, nessun problema. Vicky la prende molto bene, è calma, posata, non è una persona appariscente, ed è un punto a suo favore nel proseguo della carriera.

D. Per te, prendere una giocatrice così, che non ti è capitata su un piatto d’argento, ma che hai formato, cos’è ? Un dono del cielo?

Beh, non so se sia un dono del cielo… Lavoro per Tennis Canada da 13 anni. Ho seguito Eugenie [Bouchard], Bianca [Andreescu], hanno avuto buoni risultati. Quando Vicky è tornata, Noëlle [van Lottum, a capo del tennis femminile di Tennis Canada] mi ha detto subito, “sei tu a seguire il progetto”, perché ho esperienza, anche se non amo mettermi in mostra, ma sono stata terza al mondo, quindi ho esperienza nel circuito WTA. Questo aiuta con giovani di 18-19 anni, cerco di farle evitare gli stessi errori. Conosco le trappole e so come fare bene. Posso aiutarla più a lungo possibile, per me e per lei. Per ora sta andando bene, ma sai, i coach sono un po’ sul filo del rasoio.

D. Cosa distingue il gioco di Victoria dagli altri giovani talenti?

Penso che creda in sé stessa. Ha forse più potenza. Il suo servizio è molto buono, pochi ce l’hanno. Ama imparare e migliorare, questo è importante. Non so esattamente quali siano i suoi obiettivi, ma ogni volta che entra in campo vuole vincere, ed è importante.

D. Abbiamo visto giovani talenti emergere presto ma non sempre sostenere il livello nel tempo. Come vedi il futuro di Victoria?

È difficile da dire. Il suo ranking cambierà con lo status delle altre giocatrici. Alcune giovani che emergono velocemente perdono le priorità. Per Vicky è importante mantenere il tennis come priorità sopra tutto. Alcune giocatrici non lo fanno. Puoi salire, ma se non continui a lavorare e migliorare puoi scendere molto in fretta.

D. Quanto sei impressionata dal modo in cui Victoria ha gestito l’attenzione e il ruolo di protagonista del torneo? Ti ha sorpresa?

Non molto. Penso che lei abbia deciso autonomamente a novembre o dicembre di tornare da noi. È una sua scelta e l’ha rispettata fin dall’inizio dell’anno. È molto concentrata, e oggi ha i risultati. Non so se è sorpresa, ma non lo mostra. Vuole continuare. Fuori dal campo sorride e rimane la stessa persona. Finora ha gestito tutto bene.

D. Puoi parlare della sua forza mentale, compostezza e resilienza? Ieri è stata brekkata presto nel secondo set ma non sembrava scossa. Perché è così forte mentalmente a 18 anni?

Ha vinto molte partite dall’inizio dell’anno, questo dà molta fiducia. Un break non significa panico. Sa di aver già strappato il servizio all’avversaria per vincere il primo set, ha gestito bene. È tornata bene in partita, soprattutto con la risposta. È anche importante per lei vedere che noi restiamo calmi quando succede qualcosa. All’inizio dell’anno mi diceva, “sei così calma durante le partite”. Le dicevo che è solo una partita, se io vado nel panico peggioro le cose, quindi perché vuole che io vada nel panico? Io non sono nel panico, sono qui per aiutarla. Se tutti restiamo calmi e la supportiamo, lei non si agita. E, secondo me, giocando tante partite, sa gestire queste situazioni meglio.

D. Giocherà anche a Cincinnati prima dello US Open?

Non lo sappiamo ancora. È nel tabellone, giocherà una semifinale domani, quindi restiamo concentrati sul presente e vediamo.