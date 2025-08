ATP Toronto, Fritz: “Oggi le palle fanno più differenza dei campi in termini di velocità del gioco”

Taylor Fritz ha schiantato Andrey Rublev nella notte italiana, raggiungendo la sua settima semifinale ‘1000’ della carriera, la seconda del 2025. Una vittoria netta, in due set, quella ottenuta dallo statunitense, che insieme a Djokovic, Zverev, Medvedev, Sinner e Alcaraz, vanta almeno 20 semifinali raggiunte nel circuito ATP dal 2023, il che è un dato sensazionale per il numero 4 del mondo. Sarà il derby con Ben Shelton a decidere chi dei due statunitensi avrà accesso alla finalissima del Masters 1000 di Toronto. Ecco cos’ha detto Fritz in conferenza stampa.

D. Prima che Andrey ti brekkasse, non avevi perso il servizio

dal tuo primo incontro qui. Sono curioso di sapere cosa ti piace

del tuo servizio e in che modo le condizioni veloci del campo ti hanno aiutato questa settimana.

Taylor Fritz: “Sì, direi che soprattutto nelle ultime due partite, ogni volta che mi sono trovato un po’ sotto pressione, sono riuscito a fare dei buoni servizi, ottenendo molti punti gratuiti. Ho piazzato tutti i colpi piuttosto bene. Penso che sia proprio questo il punto, sembra che tutto stia andando per il verso giusto”.

D. Come ti senti riguardo alla tua prestazione di questa settimana e ovviamente con Cincinnati e lo US Open all’orizzonte?

Taylor Fritz: “Direi che finora mi sono sentito al meglio, almeno per quanto riguarda i colpi. Mi sembra che tutta la settimana sia stata un po’ instabile, difficile da controllare a livello di colpi. Non sono solo io, guardando le altre partite vedo che tutti colpiscono la palla in modo molto più morbido del solito, giocano in modo più prudente e commettono più errori. Penso che le condizioni qui rendano difficile giocare in generale. Contro Rublev sicuramente è stata la volta in cui mi sono sentito più in grado di controllare la palla, e anche di inseguirla e sentirmi sicuro di dove stava andando. Ovviamente è una cosa positiva in vista delle semifinali”.

D. Potresti potenzialmente giocare contro Ben nel prossimo turno. Come pensi che sia migliorato il suo servizio da allora? Ovviamente ha la velocità, ma quali altre caratteristiche ha aggiunto?

Taylor Fritz: “Ad essere sincero, non ne sono sicuro. Mi sembra che quando abbiamo giocato la prima volta il suo servizio fosse già potentissimo. Voglio dire, forse i suoi colpi sono migliorati. Il suo servizio era davvero ottimo quando ho giocato contro di lui, non ricordo bene quando, forse due o tre anni fa. Se dovessi giocare contro di lui, dovrei stare attento. È piuttosto divertente, siamo stati più volte nello stesso tabellone e ogni volta uno di noi perde prima di incontrarsi. Ma sì, potrebbe succedere anche questa volta”.

D. Andrey ha commentato che ritiene che questa superficie fosse almeno un po’ impraticabile, in termini di velocità. La pensi allo stesso modo e, se sì, ritieni che sia davvero adatta alle tue condizioni o al tuo stile di gioco?

Taylor Fritz: “Penso che sia una combinazione tra il campo e le palline. Penso che se giocassimo con palline diverse, immagino che l’altra pallina con cui giochiamo, la Dunlop, se giocassimo con la Dunlop non sarebbe impossibile giocare, semplicemente perché la Dunlop è molto più morbida, quindi è più facile, la palla più morbida rallenta di più quando colpisce il campo e rimane un po’ più sulla racchetta quando la colpisci, quindi ti sembra di avere un po’ più di controllo. La combinazione di queste palline su un campo veloce è davvero brutta per il tennis, ed è così che stanno le cose. Come ho detto, stasera è stata di gran lunga la partita più giocabile per me. Ho sentito di avere il massimo controllo di tutta la settimana. Ma sì, in molte altre partite, sto colpendo palline e sbagliando colpi che sembrano folli. A volte faccio fatica a colpire la palla. Nella partita di due sere fa mi sembrava di colpire tutti gli stessi rovesci, e poi due entravano e uno usciva di 3 metri, e mi sembravano tutti uguali. È molto difficile giocare. Direi che, al giorno d’oggi, penso che la palla faccia una differenza maggiore rispetto ai campi, in termini di velocità e difficoltà di gioco. Ma, sì, queste palle non sono male, ma sono le più difficili da controllare e sicuramente le più vivaci. Penso che quando si combinano con un campo veloce, sia piuttosto difficile giocare per tutti”.

D. All’inizio del torneo hai ovviamente un giorno di riposo tra una partita e l’altra. Ora, se continui a vincere, giocherai per tre giorni consecutivi. Sono solo curioso di sapere come affronti questa differenza tra il giorno di riposo e il dover giocare partite consecutive.

Taylor Fritz: “Sì, penso che una cosa che aiuta molto sia essere mentalmente pronti e preparati. Perché ho questo tipo di orologio biologico che mi dice che sto per giocare, e poi il giorno dopo non devo preoccuparmi di nulla. Vado ad allenarmi e faccio qualche colpo leggero, non deve essere ad alta intensità, non devo essere super concentrato, è come un giorno di recupero. Quindi, sì, è importante che abbia visto il programma di quando avrei giocato due volte giorni fa. Quindi sapevo già che una volta arrivato ai quarti di finale, avrei giocato ogni giorno. Quindi mentalmente, anche prima della partita di oggi, capisco che se vinco, giocherò ogni giorno. Sono mentalmente preparato e pronto per questo. Aiuta molto il fatto che sia stata una partita in due set, non troppo fisica. Penso che se avessi giocato la partita che ho giocato un paio di giorni fa e fossi dovuta tornare il giorno dopo, sarebbe stato assolutamente brutale. Sono mentalmente pronto e penso che, ancora una volta, con la partita di oggi, sarò anche fisicamente pronto, perché non è stata una partita folle di tre ore”.