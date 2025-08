ATP Toronto/WTA Montreal, il programma delle semifinali: si parte a mezzanotte

In Canada, le rispettive tappe ATP e WTA di Toronto e Montreal stanno per volgere al termine. Nella notte italiana del 7 agosto, i non amanti delle repliche potranno sintonizzarsi sull‘Omnium Banque Nationale présenté par Rogers a partire da mezzanotte esatta, momento in cui andrà in scena la prima semifinale femminile tra Victoria Mboko ed Elena Rybakina. La giovanissima tennista di casa ha tutti gli occhi puntati addosso, in virtù dello straordinario torneo che sta disputando, durante il quale ha persino sconfitto Coco Gauff, numero uno del main draw di Montreal. A seguire, attorno all’1:30 circa (19:30 locali), toccherà a Naomi Osaka e Clara Tauson, che si contenderanno un posto nella finalissima.

Passiamo adesso al circuito maschile. A Toronto, quattro contenders inseguono il sesto trofeo ‘1000’ stagionale. Il programma prenderà vita alle 19:00 locali (ore 1:00 italiane), e saranno Sascha Zverev e Karen Khachanov a sfidarsi – per l’ottava volta in carriera – a caccia dell’atto decisivo nella tappa canadese. Al termine del loro incontro si aspettano scintille nel derby statunitense tra Ben Shelton e Taylor Fritz, in una semifinale tutta a stelle e strisce.