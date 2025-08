WTA Cincinnati, il tabellone: Swiatek nella metà di Sabalenka, sorteggio duro per Paolini

Il Lindner Family Tennis Center è pronto. Con un aspetto rinnovato l’impianto che ospita il Cincinnati Open, evento 1000 combined, è in fermento per accogliere le migliori tenniste al mondo sui propri campi in cemento da giovedì 7 a domenica 17 agosto, giornata dedicata alla finale del singolare femminile. Aryna Sabalenka, campionessa uscente e numero 1 al mondo, tornerà nel rettangolo da gioco in un match ufficiale per la prima volta dalla semifinale persa a Wimbledon. Le prime tre inseguitrici che cercheranno di metterle i bastoni tra le ruote, nella 97esima edizione di questo torneo in versione femminile, saranno Coco Gauff, Iga Swiatek e Jessica Pegula.

Poco dietro, Jasmine Paolini proverà a farsi sentire in qualità di settima testa di serie, con Mirra Andreeva, Qinwen Zheng e Paula Badosa tutte ferme ai box per vari infortuni. La tennista toscana potrà usufruire di un bye che la farà esordire direttamente al secondo turno, a differenza di Lucia Bronzetti che invece sarà costretta a partire dal primo. Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, poi, sono state subito eliminate al primo turno del tabellone di qualificazioni e dunque non potranno neanche sperare in un ripescaggio per il main draw in qualità di lucky loser.

Primi turni delle italiane

[7] J. Paolini bye, poi vs Sakkari/Q

L. Bronzetti vs L. Zhu (poi eventualmente [15] D. Kasatkina)

Ottavi teorici

[1] A. Sabalenka – [13] L. Samsonova

[9] E. Rybakina – [6] M. Keys

[3] I. Swiatek – [14] D. Shnaider

[12] A. Alexandrova– [5] A. Anisimova

[8] E. Navarro – [11] K. Muchova

[16] C. Tauson – [4] J. Pegula

[7] J. Paolini – [10] E. Svitolina

[2] C. Gauff – [15] D. Kasatkina

Informazioni sul torneo

Tabellone a 96 giocatrici (32 teste di serie con un bye al primo turno)

74 giocatrici entrate per accettazione diretta

12 giocatrici qualificate

3 wild card

6 giocatrici entrate con il protected ranking

1 special exempt

Punti e Montepremi

Primo turno: 10 // $11,270

Secondo turno: 35 // $18,200

Terzo turno: 65 // $32,840

Ottavi: 120 // $56,678

Quarti: 215 // $106,900

Semifinale: 390 // $206,100

Finale: 650 // $391,600

Vincitrice: 1000 // $752,275

Montepremi totale: $5,152,599

Record del torneo

Maggior numero di titoli in singolare: Serena Williams (2); Victoria Azarenka (2)

Ultima campionessa statunitense: Coco Gauff (2023)

Campionessa più giovane: Coco Gauff (19 anni)

(ha collaborato Andrea Binotto)