Wimbledon: splendida Anisimova, Sabalenka cede in tre set. Prima finale Slam per l’americana

Amanda Anisimova centra la sua prima finale in un torneo dello Slam superando Aryna Sabalenka per 6-4 4-6 6-4 in un match durato due ore e trentotto minuti. Lo spettacolo agonistico è stato di prim’ordine, quello squisitamente tecnico ha sofferto di qualche pausa, dovuta anche alla tensione delle due giocatrici; si è trattato comunque di una partita assai piacevole e il pubblico del Centre Court ha accomunato le contendenti con un sentito applauso finale.

Anisimova ha cominciato a vincere l’incontro con un atteggiamento deciso che ha scompaginato il copione della numero uno del ranking, abituata a fare il bello e il cattivo tempo nei suoi match: Amanda ha giocato meglio nel primo set e fino alla metà del secondo, in virtù dei propri fondamentali di rimbalzo più appuntiti e precisi, per non dire della battuta.

Sabalenka si è presa del tempo per reagire e ha trovato la chiave per ribaltare la partita rispondendo meglio e costringendo la rivale a cercare la pallina; Amanda ha perso gli appoggi migliori e ha lasciato spazio alla riscossa della tigre di Minsk, che ha vinto il secondo parziale e si è presa un break in apertura di terzo.

Qui però ha riammesso nel gioco la rivale, che sembrava un po’ in balia degli eventi, e si è eclissata. Quando ha ripreso a lottare si è trovata sul 2-5 e lo sforzo per rientrare a sua volta si è esaurito sul 4-5, quando cioè ha ceduto la battuta e la semifinale. Bravissima Anisimova, emotiva ma glaciale nell’ultimo game: un anno fa era numero 189 del mondo, oggi è pronta per la finale con Swiatek o con Bencic; per Aryna continua nel 2025 la maledizione-major, ora le rimane solo New York per cancellare il digiuno.

Primo set: decimo game splendido, Anisimova si prende il break decisivo

Nei tre game iniziali ogni colpo è in rodaggio e chi trova il primo affondo spesso si prende molto velocemente anche il punto. Anisimova non si avvebtura nel colpo slice, che viceversa Sabalenka azzarda in almeno tre occasioni, con pochissima fortuna; la testa di serie numero 13 inoltre non commette doppi errori, debolezza che le ha causato qualche problema durante il torneo (31 gratuiti di questo genere per lei fino ai quarti).

La prima vera imprecisione è della statunitense, che nel quinto gioco spinge oltre la riga di fondo un rovescio lungolinea e deve affrontare il primo 15-30 della giornata, affare che sbriga con due poderose prime che ottengono altrettanti fuoricampo in risposta della campionessa bielorussa: 3-2 senza break per Amanda, le due contendenti si specchiano l’una nell’altre, con Amanda che serve meglio e Aryna che sperimenta con più coraggio lo slice di rovescio.

La prima delle due a sbagliare una seconda palla e Sabalenka, che nel sesto gioco subisce un rovescio in cross vincente di Anisimova perché il suo chop di dritto è troppo alto e funge da assist per la giovane americana di origine russa: siamo così al 15-40, ma la numero uno del mondo ne esce proprio con la battuta e raddrizza l’andamento del game dopo una sospensione di qualche minuto per il lieve malore di una spettatrice. Se Aryna, che finora ha battuto maluccio, si salva con la battuta, Amanda, che si è appoggiata bene sul colpo di inizio gioco, va in improvvisa crisi e nel settimo game serve due doppi errori; Sabalenka trova la riga in risposta e lo 0-40 è servito.

Anisimova trova il coraggio per spingere con il rovescio lungolinea e ricuce, ma Aryna su almeno un paio delle complessive quattro palle-break è disattenta e manca una buonissima occasione; dopo 40 minuti la ragazza della Florida esegue un rovescio meraviglioso dal centro verso sinistra in uscita dal servizio e scrive 5-4 senza break.

Aryna ha quattro palle per il 5-5 ma finalmente Anisimova la pungola con lo slice in cross e arriva fino al setpoint nel primo game veramente spettacolare della sfida. La prima testa di serie cancella la minaccia ma il rovescio incrociato di Anisimova sta bruciando il prato della Tigre di Minsk e regala una seconda palla-set all’americana, che intasca la frazione con il secondo doppio errore di Aryna. Splendido finale, 13 colpi vincenti per chi ha vinto, nove per chi ha perso.

Secondo set: Aryna sale in risposta e pareggia il conto ancora per 6-4

Anisimova mette a segno più colpi vincenti di Sabalenka, commette anche più errori, ma i numeri, oltre che l’esito del primo parziale, dicono che è l’americana che sta incidendo di più nell’andamento della partita; la campionessa di Minsk è in una condizione psicologicamente quasi inedita per lei, che di certo non ama. Del resto, Amanda quando cerca la rivale con il dritto incrociato riesce a spostarla non di rado, per infilare poi la stoccata con il rovescio lungolinea.

I primi dieci minuti del secondo parziale confermano l’impressione che Amanda sia più sicura nell’esecuzione dei colpi e profonda nella posizione di caduta degli stessi, ma Sabalenka spinge meglio che non nel primo set con la battuta e approda al 2-2 senza palle break.

Quello che la tennista bielorussa non riesce ad addomesticare è il servizio della sua avversaria, troppe volte la risposta alla seconda palla colpisce la rete o non trova il campo: la statunitense chiude il primo parziale con un buon 11 punti su 18, che dopo i primi tre turni della frazione successiva diventa 6 su 7. Nel primo game in cui Aryna si risolve a non picchiare invano in ribattuta ma a cercare di attutire in back, Amanda va in confusione e dal 30-0 sbaglia per tre volte consecutive, chiudendo la serie con il doppio fallo che significa il break del 4-3.

È lo snodo del parziale: Anisimova smarrisce la strada per tormentare la rivale con il rovescio, con il quale sale invece di livello la rivale. L’americana annulla quattro setpoint anche giovandosi della generosità della rivale e si porta al cambio campo in ritardo per 4-5 e con l’obbligo di break nel gioco seguente. Sabalenka però conferma i progressi alla battuta e chiude gioco e partita senza concedere palle-break: stavolta Aryna conta più colpi vincenti di Amanda, 13 contro 8, e soprattutto mette la battuta principale in campo con il 68%, decisamente meglio del 54% della sua avversaria. Un set pari dopo un’ora e 47 minuti.

Terzo set: Sabalenka parte bene ma cede di colpo e quando ritorna è troppo tardi. Per Anisimova è finale

Anisimova parte di nuovo al servizio e forse non è un vantaggio: la battuta fa meno paura alla rivale, che avvia lo scambio e può ora contare su colpi più angolati che spostano e mandano rapidamente nelle secche la ragazza americana, che cede il servizio a zero. Amanda perde lucidità e le sue stoccate diminuiscono di efficacia, la situazione pare per lei complicata anche perché la numero uno del mondo prende fiducia e serve sempre meglio. Potrebbe sembrare l’avvio di fuga per Aryna ma Anisimova è bravissima a tenere fermo il polso in risposta e a rimettere dubbi nella testa della rivale, che cede subito il vantaggio con grande sorpresa. Si rivede, per l’occasione, il rovescio dell’americana, scomparso dalla seconda metà del parziale precedente.

La partita non è certamente straordinaria ma assai godibile, le duellanti procedono un po’ a strappi, con una condotta di gioco che denuncia la forte componente emotiva che le connota: Sabalenka cede di nuovo la battuta nel quarto game mandando nelle distese verdi oltre la riga un dritto semplicissimo, ma poco dopo è a sua volta alla palla-break. Anisimova reagisce e ribalta il game aggiudicandosi la sfida dello slice incrociato di rovescio con un backhand passante in corsa che si propone come scambio del match; il game è suo e la vera fuga del decider anche: 4-1 e pressione che cala tutta sulla numero uno del seeding.

Aryna sventa la palla dell’1-5, alza i decibel del suo rantolo di battaglia e si porta sul 2-4 e 15-30 ma la risposta di Anisimova è rimarchevole e coraggiosa e passa attraverso  l’eccellente utilizzo del rovescio, lungolinea e incrociato: 5-2 per lei. Sabalenka scrive facilmente 3-5 e cancella i fantasmi dalla mente con coraggio per arrivare alla palla del contro-break, ma la sua risposta cade nella rete; Anisimova ha il matchpoint ma il timore di sbagliare le rattrappisce il braccio e porta ossigeno alla rivale. Aryna è più brava a celare le angosce e toglie la battuta alla rivale in extremis, riaprendo il match: 4-5.  Sabalenka serve per rimanere nel match ma l’adrenalina le crolla improvvisamente e cede i primi tre punti del game: Anisimova pare invece rinfrancata e gioca con coraggio, mancando le prime due opportunità ma trionfando con la terza.