ATP Toronto/WTA Montreal, il programma delle finali: si parte a mezzanotte

Nella giornata di giovedì 7 agosto prenderà il via il Cincinnati Open 2025, nonostante sia ancora corso il National Bank Open 2025 presented by Rogers diviso tra Toronto (maschile) e Montreal (femminile), le cui finali si disputeranno addirittura dopo le prime partite del combined statunitense in questo nuovo long format, per altro non molto apprezzato da tanti giocatori. Per quanto concerne il programma, si partirà a mezzanotte italiana di venerdì 8 agosto (le 18:00 in Canada) con l’ultimo atto tra Victoria Mboko, wild card, e Naomi Osaka, l’ex n° 1 che sembra essersi ritrovata, sebbene una rondine non faccia primavera. Si tratta del primo head-to-head tra le due, comprensibilmente data la giovane età della padrona di casa.

Poco più tardi ci si sposterà a Toronto, dove all’1:30 italiana (ore 19:30 locali), Karen Khachanov e Ben Shelton si giocheranno l’ultimo atto maschile. Per il russo si tratta della seconda finale in un Masters 1000 dopo la vittoria a Parigi nel 2018 contro Novak Djokovic, mentre il classe 2002 vivrà una prima volta a livello ‘1000’. I due si sono già affrontati una volta in carriera, per altro quest’anno a Indian Wells, quando ad imporsi fu proprio il padrone di casa in 6-3 7-5.