ATP Toronto, Zverev: “Primo set terribile, è sconvolgente che io abbia perso”

Per come si erano messe le semifinali, Alexander Zverev sembrava uno dei due favoriti per arrivare in semifinale al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto, ma alla fine si è dovuto arrendere ad un solido Karen Khachanov, che a queste latitudini lo aveva già battuto nel 2019 a livello di quarti di finale. Il russo si è imposto in 6-3 4-6 7-6(4), staccando quindi il pass per l’ultimo atto dove trova Ben Shelton. Il n° 1 del seeding, invece, si è reso protagonista di una conferenza stampa post partita decisamente stringata. Ecco, dunque, le sue parole.

D: Credi che, dopo questi buoni risultati e dopo la tua visita a Mallorca da Rafa Nadal, tu sia un giocatore diverso e migliore?

Alexander Zverev: “Sì, ci sto provando. Ma in generale oggi penso di non essermi sentito al meglio in campo, non ho giocato il mio miglior tennis. Il primo set è stato terribile, quindi in qualche modo gli ho dato un vantaggio e lui è troppo bravo per non approfittarne. Ho avuto anche un match point, quindi è sconvolgente che io abbia perso questo incontro. Questo è quanto, ora andiamo avanti, andrò a Cincinnati e proverò a fare meglio”.

D: Nel tie-break pensi che lui sia stato un po’ più coraggioso di te nei momenti importanti?

Alexander Zverev: “No, penso di essere stato molto coraggioso nel tie-break, ho semplicemente sbagliato. È qualcosa che voglio cambiare e su cui voglio lavorarci sopra. Come ho detto, penso di essere stato coraggioso nel tie-break, ma non ha funzionato. È molto semplice. Ho sbagliato qualche palla e non avrei voluto farlo, ma è andata così. Come ho detto prima non stavo sentendo bene la palla, quindi è normale che sbagli qualcosa in più del solito in questo tipo di situazioni. Ma va bene, andiamo avanti, ho un’altra opportunità tra pochi giorni a Cincinnati“.

D: Cosa ne pensi di questi Masters 1000 più lunghi?

Alexander Zverev: “Penso di aver già detto tutto a riguardo”.