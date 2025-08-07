ATP/WTA Cincinnati, il programma di giovedì 7 agosto: Fonseca e Venus Williams sul Centrale

L’attesa sta per terminare. Nella giornata di giovedì 7 agosto prenderà il via il Cincinnati Open 2025 con i match di primo turno, mentre le teste di serie, Jannik Sinner in testa, godranno di un bye e faranno il proprio debutto a partire dal secondo round. Intanto è ufficiale l’order of play odierno che, sebbene non preveda ovviamente la presenza dei primi 32 del seeding, comunque fornisce qualche motivo di interesse. La sessione mattutina sul P&G Center Court si aprirà alle ore 11:00 locali (17:00 italiane) con il match tra Joao Fonseca e Yunchaokete Bu, seguito dalla sfida tra Marketa Vondrousova e Jaqueline Cristian e dall’incontro che vedrà opposte Venus Williams, wild card di casa, e la rivelazione Jessica Bouzas Maneiro. La sessione serale, invece, partirà alle 19:00 in Ohio (1:00 nel Bel Paese) con Corentin Moutet–Mackenzie McDonald e poi Peyton Stearns–Yafan Wang.

Sul Grandstand, i cui orari sono identici a quelli del Centrale almeno a livello di inizio delle due sessioni, si comincia con Sorana Cirstea–Donna Vekic, si prosegue con la sfida tra Zizou Bergs e Jacob Fearnley e si chiude con il match tra Tomas Martin Etcheverry e Juncheng Shang. Poi si riparte con il derby Clervie Ngounoue–Hailey Baptiste e si termina con Sebastian Baez–David Goffin. Tra gli altri incontri da segnalare abbiamo Benjamin Bonzi che affronterà il nostro Matteo Arnaldi in apertura di programma sul Court 3 e Giovanni Mpetshi Perricard che se la vedrà con Coleman Wong nel secondo incontro sul Court 4.