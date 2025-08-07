Tennis e TV

TV e Rete: il “nuovo” Cincy con il ritorno di Sinner e Alcaraz (7-18 agosto)

Impianto rinnovato e torneo esteso per il Super Combined dell'Ohio. Tutto in diretta su SKY Sport e NOW

By Luca De Gaspari
6 Min Read


Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati.

I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria.  

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati su Sky Sport e in streaming su NOW

Giovedì 7 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 alle 23

Venerdì 8 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 a fine giornata

Sabato 9 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 alle 20 e dalle 23.15

Domenica 10 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 a fine giornata

Lunedì 11 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 a fine giornata

Martedì 12 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 19.30 a fine giornata

Mercoledì 13 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 a fine giornata

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 alle 20 e dalle 24 a fine giornata

Giovedì 14 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Max e NOW                       dalle 17 alle 23

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 alle 20 e dall’1 a fine giornata

Venerdì 15 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili

Sabato 16 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile

Domenica 17 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 19 1^semifinale maschile; dalle 21 2^ semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile 

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 19 alle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile 

Lunedì 18 agosto

Sky Sport Tennis e NOW                   dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile

Sky Sport Uno e NOW                        dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile

