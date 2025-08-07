WTA Montreal, Mboko: “È stata una notte folle. Vincere il torneo? Sono concentrata sul presente”

La sorpresa più grande dell’Omnium Banque Nationale 2025 presented by Rogers di Montreal è stata senza dubbio Victoria Mboko. La canadese, nata negli Stati Uniti da genitori della Repubblica Democratica del Congo, infatti, da wild card è arrivata fino alla finale, dove giocherà per la conquista del titolo contro un’apparentemente ritrovata Naomi Osaka. La classe 2006, al termine della sfida contro Elena Rybakina, terminata 1-6 7-5 7-6(4), ha parlato in conferenza stampa. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

D: Vicky, cosa ti sta passando in testa?

Victoria Mboko: “È stata una notte folle per me. È la mia prima finale in un WTA 1000, è incredibile pensare a tutto ciò e sono davvero felice di essere qui e di celebrare questo traguardo con tutti i tifosi canadesi che sono venuti a vedermi”.

D: Innanzitutto, come sta il tuo polso?

Victoria Mboko: “Sta molto meglio. Quando sono caduta nel corso della partita ho provato molte emozioni. È successo nel corso del match, c’era l’adrenalina. È stato un po’ doloroso, ma ora è migliorato decisamente. Me ne prenderò cura e cercherò di riposare“.

D: Come sei riuscita a tornare in corsa dopo quel primo set?

Victoria Mboko: “Dopo il primo set Elena stava giocando davvero un grande tennis. Non ho avuto troppo tempo per riflettere su cosa avrei potuto migliorare e su come avrei potuto fare meglio. Penso che lei stesse giocando molto bene e io ho provato a mettermi in testa che volevo rimanere lì con lei e che volevo rimettere in campo quante più palle possibili nonostante lei stesse colpendo molto forte e pulito. Credo di aver avuto quel tipo di mentalità nel secondo set e mi ha davvero aiutato ad affrontare tanti punti complicati“.

D: Il pubblico era ovviamente dalla tua parte. Che impatto ha avuto questo sulla partita?

Victoria Mboko: “Ne ha avuto. Ogni giorno ho ringraziato i tifosi per quanto mi hanno aiutato. Giocare davanti al pubblico di casa ovviamente ha i suoi vantaggi. Hai sempre qualcuno che ti sostiene più che può. Questo mi spinge attraverso i momenti difficili, quando magari non mi sento così positiva. Ma tutti sono stati molto buoni con me questa settimana. Mi sento davvero fortunata ad avere questo supporto”.

D: Di cosa sei più orgogliosa della tua prestazione?

Victoria Mboko: “Direi della mia capacità di reagire nel terzo set. Dopo che sono incappata in quella caduta, non avevo le sensazioni migliori. Lei stava giocando davvero un ottimo tennis, ma sono felice di aver tenuto la mia compostezza e sono stata paziente nei giusti momenti. Sono davvero molto felice di essere risalita dopo essere stata sotto. Lei ha avuto anche un match point”.

D: Hai la possibilità di sollevare un trofeo, permetti a te stessa di immaginartelo? Ti ricordi quando lo ha fatto Bianca (Andreescu, n.d.r.)? Che emozioni provi rispetto a questa possibilità?

Victoria Mboko: “Non ci avevo ancora pensato prima di ora. Ho l’opportunità di conquistare quel magnifico trofeo, ma ho ancora un match da giocare. Sono sempre concentrata sul presente. Non sono concentrata sulla fine, ma è ovviamente una visione che mi piacerebbe avere. È quello per cui sto giocando”.