Annunciata la squadra di Davis spagnola per la sfida con la Danimarca

Manca sempre meno alla più cruciali delle fasi della Coppa Davis 2025, ma le 8 nazioni che avranno la possibilità di lottare per il titolo, ancora non sono decise.

In programma fra il 13 e il 14 settembre, la sfida fra Spagna e Danimarca mette in palio uno dei pass ancora disponibili.

Il capitano, David Ferrer, ha da poco annunciato i quattro giocatori che scenderanno in campo a Marbella: fra loro, anche l’attuale numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz.

Insieme a lui, l’incredibilmente in forma e dodicesimo miglior giocatore di questa prima metà del 2025, Alejandro Davidovich Fokina.

A seguire, il numero 5 di Spagna, Pedro Martinez, e l’ormai trentanovenne Marcel Granollers, ex numero 1 al mondo e vincitore, nel 2015, dell’edizione di doppio del Roland Garros.

VAMOS ESPANA! 🇪🇸



Spain announces their Davis Cup team to take on Denmark at Marbella in September!