ATP

Annunciata la squadra di Davis spagnola per la sfida con la Danimarca

David Ferrer ha annunciato i quattro giocatori che scenderanno in campo contro la Danimarca per provare a conquistare posto alle Final 8

By Roman Bongiorno
1 Min Read
Carlos Alcaraz – Coppa Davis 2024 (foto via Twitter @atptour)


📣 Guarda l'ATP Masters 1000 Toronto e il WTA 1000 di Montreal in esclusiva streaming su NOW

Manca sempre meno alla più cruciali delle fasi della Coppa Davis 2025, ma le 8 nazioni che avranno la possibilità di lottare per il titolo, ancora non sono decise.
In programma fra il 13 e il 14 settembre, la sfida fra Spagna e Danimarca mette in palio uno dei pass ancora disponibili.
Il capitano, David Ferrer, ha da poco annunciato i quattro giocatori che scenderanno in campo a Marbella: fra loro, anche l’attuale numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz.
Insieme a lui, l’incredibilmente in forma e dodicesimo miglior giocatore di questa prima metà del 2025, Alejandro Davidovich Fokina.
A seguire, il numero 5 di Spagna, Pedro Martinez, e l’ormai trentanovenne Marcel Granollers, ex numero 1 al mondo e vincitore, nel 2015, dell’edizione di doppio del Roland Garros.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Mboko e il torneo dei sogni: i numeri da capogiro della campionessa di Montreal
WTA
Paula Badosa si racconta sui social: “Plasmata dai miei fallimenti”
Senza categoria
Roger Federer - Halle 2023 (Twitter @atptour)
44 candeline per King Roger Federer, il tennista che ha fatto dell’estetica il suo stile di vita
Personaggi
ATP Toronto, il fair play scherzoso di Shelton: “Un’altra prima, perché no, è Natale!” [VIDEO]
ATP