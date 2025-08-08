ATP/WTA Cincinnati, il programma di sabato 9 agosto: Sinner e Cobolli di sera, Musetti alle 17. In campo anche Sabalenka e Swiatek

Il Cincinnati Open entra nel vivo. Partendo dai tre azzurri impegnati sabato al secondo turno – che per loro sarà l’esordio nel torneo in quanti teste di serie –, Lorenzo Musetti entrerà per primo sul campo 10, alle 17 italiane, per affrontare Benjamin Bonzi, vittorioso su Arnaldi al primo turno. Lorenzo ha vinto l’unico precedente nel Tour, l’anno scorso in quattro set all’Australian Open e due dei tre confronti a livello Challenger.

Sullo stesso campo, come quarto match, Flavio Cobolli incrocerà per la prima volta le racchette con il qualificato Terence Atmane. Terzo incontro sul Centrale a partire dalle 17, anche il numero 1 del mondo Jannik Sinner se la vedrà con un tennista proveniente dal tabellone cadetto, il colombiano Daniel Elahi Galan, sconfitto nelle due precedenti occasioni, nel 2021 in Coppa Davis e nel 2023 a Wimbledon.

Ad aprire le danze sul Centrale saranno Iga Swiatek e Anastasia Potapova, seguite da Tommy Paul opposto a Pedro Martinez. La sessione serale, a partire dall’una di notte, vedrà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka impegnata in un match potenzialmente complicato contro Marketa Vondrousova: 4 pari i precedenti, gli ultimi due vinti dalla ceca (su erba e terra). Chiuderanno il programma Taylor Fritz contro Coric o Nava.

Il programma completo: