Paula Badosa si racconta sui social: “Plasmata dai miei fallimenti”

Una carriera che pare maledetta quella di Paula Badosa, tanto ricca di carisma e talento, quanto costellata di continui infortuni.

Il dolore alla schiena che ormai da anni non vuol darle tregua, è destinato a incidere sempre più sulle spalle della giocatrice spagnola, che già ha dichiarato un ritiro sportivo obbligatoriamente programmato ben prima di quanto previsto.

La ventisettenne, ex numero 2 del mondo, è a un tormentante bivio: continuare a soffrire, giorno dopo giorno, pur di continuare a fare ciò che più ama, o dire basta, definitivamente. Paula, oggi più che mai, vuole lottare, e vuole che tutto il mondo sappia quanto, ancora, è disposta a sacrificare.

Per provare a raccontarsi, ha voluto pubblicare un lungo post sui propri profili social, trovando tanti messaggi di supporto da parte di chi continua a volerle bene, al di là del risultati.

“Non sono stata forgiata dai giorni facili. Sono stata plasmata dai momenti che mi hanno spezzata, dalle scelte che non sono andate come previsto e dalle volte in cui non sono riuscita a essere la persona che volevo diventare. I miei ostacoli non erano segni di debolezza; erano capitoli necessari in una storia che è ancora in fase di scrittura. Il fallimento mi ha insegnato ciò che il successo non avrebbe mai potuto. Mi ha resa umile. Mi ha costretto a guardarmi dentro, a pormi domande difficili, a ricostruire con maggiore intenzionalità e chiarezza. Ogni errore che ho commesso ha affinato la mia comprensione di chi sono e di chi non sono. E se una volta temevo quegli errori, ora li vedo come alcuni dei miei più grandi maestri. Ci sono stati momenti in cui pensavo di aver perso tutto: la mia direzione, la mia fiducia, il mio senso di valore. Ma guardando indietro, mi rendo conto che stavo solo perdendo ciò che non mi serviva più. Ogni perdita ha creato spazio per la crescita. Ogni porta chiusa mi ha reindirizzata verso una migliore.

Non sono orgogliosa di ogni momento del mio passato, ma sono orgogliosa della persona che quei momenti hanno creato. L’essere umano che sono oggi è più resiliente, più consapevole e più con i piedi per terra, grazie a tutto ciò che ho superato e imparato.Non fuggo più dal fallimento. Lo rispetto, perché è la ragione per cui sono qui… più forte, più saggia e ancora in divenire. P. 🤍”

I’m not announcing anything lol.

Just like to express myself and share it… pic.twitter.com/ksH8nfA6Tq — Paula Badosa (@paulabadosa) August 8, 2025

Il messaggio è chiaro: la carriera di Paula Badosa non è finita. Quello tennistico è un capitolo che ancora non vuole chiudere, per cui non vuol smettere di lottare.