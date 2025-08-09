Leylah Fernandez e l’amore a 22 anni: il primo appuntamento dopo l’appello social

“Non sono mai uscita con nessuno” aveva dichiarato con un sorriso disarmante in un video pubblicato su Instagram qualche settimana fa. Niente app di incontri, nessuna scorciatoia digitale: Leylah Fernandez, giovane tennista canadese, aveva scelto un approccio diretto, chiedendo ai suoi follower di candidarsi con un messaggio privato. Unico requisito? Superare il vaglio di suo padre Jorge, da sempre figura centrale nella sua carriera e nella sua vita.

L’idea del video, in realtà, è nata proprio da lui. “Mio padre mi ha chiesto se fossi mai uscita con qualcuno. Gli ho detto di no ed è sorpreso” ha raccontato Leylah dopo la vittoria al Mubadala Citi DC Open. “Non ho mai avuto davvero tempo, e forse nessuno me l’ha mai chiesto.” Il risultato? Una pioggia di messaggi. “Credo che nel primo giorno ne siano arrivati più di 100” ha spiegato la canadese, tra il divertito e il meravigliato. Non solo proposte sentimentali: tra le risposte anche tanti messaggi di supporto, compresi quelli di altri atleti che hanno condiviso esperienze simili.

La situazione, però, adesso sembra cambiata. In una recente mini-intervista, rilasciata su X per Tennis Channel, Leylah ha aggiornato i fan sull’esito della sua “chiamata alle armi” sentimentale. “Sono uscita con un ragazzo, mi sono trovata bene. Era divertente, gentile.” La ventunenne di Laval ha raccontato che la scelta è stata tutt’altro che casuale: “Molti dei ragazzi che mi hanno scritto non vivono in Canada. Sarebbero dovuti volare fin qui e non volevo metterli in una situazione complicata.“

Alla fine, tra le tante candidature, un messaggio ha catturato la sua attenzione. “Non aveva nemmeno visto il mio video, ma il suo messaggio era interessante” ha spiegato. Così, dopo qualche ricerca online per verificarne l’identità — “volevo essere sicura che fosse una persona reale” — ha anche chiesto il parere di famiglia e team. Tutti favorevoli. “C’è stato un appuntamento e ci sentiamo ancora” ha aggiunto Leylah. “Vedremo come andrà.” Ha chiosato.