ATP

Rafael Nadal papà per la seconda volta: il nome del figlio è un omaggio al suocero scomparso

Fiocco azzurro in casa Nadal: Rafa e Mery accolgono Miquel

By Francesco De Salvin
2 Min Read
Rafael Nadal con il figlio Rafael jr, Roland-Garros 2025 (Photo : Corinne Dubreuil / Pool / FFT)


📣 Guarda l'ATP Masters 1000 Toronto e il WTA 1000 di Montreal in esclusiva streaming su NOW

Rafael Nadal è diventato nuovamente papà. La leggenda iberica e la sua consorte Maria Francisca Perelló, infatti, hanno annunciato la nascita del loro secondogenito, Miquel, venuto alla luce al Quirónsalud Palmaplanas di Palma di Maiorca. Il nome scelto, tra l’altro, è un commovente omaggio al padre di Xisca, scomparso nell’aprile 2023 dopo una lunga malattia.

Dopo il ritiro dal tennis professionistico ufficializzato nell’ottobre 2024, Rafa si è concentrato completamente sulla sua vita privata e sui progetti personali, mettendo la famiglia al centro della sua nuova quotidianità. Con l’arrivo di Miquel, il nucleo Nadal-Perelló si allarga, accogliendo un fratellino per Rafael Junior, che a ottobre compirà 3 anni.

Del resto, il fuoriclasse maiorchino ha più volte spiegato quanto la paternità abbia influenzato positivamente il suo percorso di vita, regalando nuovi stimoli e una prospettiva diversa dopo anni dominati dalla competizione sui campi da tennis. Nel corso del tempo, Rafa e Mery, insieme da quasi vent’anni e sposati dal 2019 in una cerimonia privata nella loro Maiorca, hanno costruito una famiglia solida e riservata, che ora rappresenta per l’ex campione il vero fulcro del suo futuro.

Sì, insomma, questa nuova fase attraversata dal campione spagnolo, pur segnando la fine di un’epoca straordinaria per il tennis mondiale, rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo dedicato alla famiglia e ai nuovi orizzonti lontani dai riflettori del circuito ATP.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Leylah Fernandez e l’amore a 22 anni: il primo appuntamento dopo l’appello social
WTA
Daniil Medvedev - Doha 2025 (x @atptour)
Medvedev: “Sinner e Alcaraz sono forti ma si possono battere. Finals? Dipende da me”
Interviste
Auguri a Rod Laver! 87 anni per l’ultimo Slammer
Personaggi
Taylor Townsend: “In Arabia Saudita le donne sono rispettate. Fusione tra ATP e WTA? Magari…”
Interviste