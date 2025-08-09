Rafael Nadal papà per la seconda volta: il nome del figlio è un omaggio al suocero scomparso

Rafael Nadal è diventato nuovamente papà. La leggenda iberica e la sua consorte Maria Francisca Perelló, infatti, hanno annunciato la nascita del loro secondogenito, Miquel, venuto alla luce al Quirónsalud Palmaplanas di Palma di Maiorca. Il nome scelto, tra l’altro, è un commovente omaggio al padre di Xisca, scomparso nell’aprile 2023 dopo una lunga malattia.

Dopo il ritiro dal tennis professionistico ufficializzato nell’ottobre 2024, Rafa si è concentrato completamente sulla sua vita privata e sui progetti personali, mettendo la famiglia al centro della sua nuova quotidianità. Con l’arrivo di Miquel, il nucleo Nadal-Perelló si allarga, accogliendo un fratellino per Rafael Junior, che a ottobre compirà 3 anni.

Del resto, il fuoriclasse maiorchino ha più volte spiegato quanto la paternità abbia influenzato positivamente il suo percorso di vita, regalando nuovi stimoli e una prospettiva diversa dopo anni dominati dalla competizione sui campi da tennis. Nel corso del tempo, Rafa e Mery, insieme da quasi vent’anni e sposati dal 2019 in una cerimonia privata nella loro Maiorca, hanno costruito una famiglia solida e riservata, che ora rappresenta per l’ex campione il vero fulcro del suo futuro.

Sì, insomma, questa nuova fase attraversata dal campione spagnolo, pur segnando la fine di un’epoca straordinaria per il tennis mondiale, rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo dedicato alla famiglia e ai nuovi orizzonti lontani dai riflettori del circuito ATP.