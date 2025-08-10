Video Salvate il soldato Jannik Sinner Tradiscono Musetti e Cobolli. Bene Sonego. Corrado Barazzutti era il “soldatino”, ma pur n.7 Atp non vinse 20 titoli come Sinner. Di 5 teste di serie azzurre ne restano 3 con Sonego e Darderi. Last updated: 10/08/2025 11:58 By Redazione Published 10/08/2025 Share 📣 Guarda l'ATP Masters 1000 Toronto e il WTA 1000 di Montreal in esclusiva streaming su NOW Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ Leave a comment Ultimi articoli Frances Tiafoe cuore d’oro: consegnata una borsa di studio da 30.000 dollari a Rusell Lokko ATP WTA Cincinnati, Swiatek: “Mi è servito riposare dopo Roma, ero molto nervosa e lavoravo male” Interviste ATP Cincinnati: Fonseca graziato da Davidovich. Avanzano Fritz, Tiafoe e Humbert ATP WTA Cincinnati: Rybakina rimonta Zarazua, Sabalenka vince ma non brilla. Yuan sorprende Shnaider WTA