Video

Salvate il soldato Jannik Sinner

Tradiscono Musetti e Cobolli. Bene Sonego. Corrado Barazzutti era il “soldatino”, ma pur n.7 Atp non vinse 20 titoli come Sinner. Di 5 teste di serie azzurre ne restano 3 con Sonego e Darderi.

By Redazione


