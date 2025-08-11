Flash

Roger Federer ritorna: giocherà un doppio a Shanghai

"È sempre stato un posto speciale per me, ci vediamo il 10 ottobre, vi aspetto". Così Federer ha annunciato la sua presenza al prossimo Rolex Shanghai Masters per un'esibizione

By Francesco Maconi
1 Min Read
Roger Federer - Laver Cup 2023, Vancouver (twitter @LaverCup)

Come fu l’anno scorso, Roger Federer calcherà i campi del Rolex Shanghai Masters un’altra volta. Nel 2024 il tennista svizzero, per l’evento “Roger & Friends Celebrity Doubles Match”, aveva giocato in doppio insieme all’attore Eason Chang, contro il tandem composto dall’oro olimpico di tennistavolo Fan Zhendong e dal tennista cinese Zhizhen Zhang. Per l’edizione 2025, Roger giocherà accompagnato dagli attori Wu Lei e Donnie Yen, insieme alla due volte campionessa Slam Jie Zheng (vinse in doppio Australian Open e Wimbledon nel 2006 e raggiunse il best ranking di numero 3 al mondo nella specialità).

L’evento è previsto per il 10 ottobre al Qizhong Stadium, campo centrale della venue dove si svolge ogni anno il Masters 1000 cinese. La comunicazione di tale evento è stata data dal torneo insieme a Federer in persona, con un video sui social, in cui Roger ammette che Shanghai è sempre stato un posto speciale per lui, “sia per i fan che per i bei ricordi, e anche per una vera passione per il gioco del tennis“.

