Roger Federer ritorna: giocherà un doppio a Shanghai

Come fu l’anno scorso, Roger Federer calcherà i campi del Rolex Shanghai Masters un’altra volta. Nel 2024 il tennista svizzero, per l’evento “Roger & Friends Celebrity Doubles Match”, aveva giocato in doppio insieme all’attore Eason Chang, contro il tandem composto dall’oro olimpico di tennistavolo Fan Zhendong e dal tennista cinese Zhizhen Zhang. Per l’edizione 2025, Roger giocherà accompagnato dagli attori Wu Lei e Donnie Yen, insieme alla due volte campionessa Slam Jie Zheng (vinse in doppio Australian Open e Wimbledon nel 2006 e raggiunse il best ranking di numero 3 al mondo nella specialità).

L’evento è previsto per il 10 ottobre al Qizhong Stadium, campo centrale della venue dove si svolge ogni anno il Masters 1000 cinese. La comunicazione di tale evento è stata data dal torneo insieme a Federer in persona, con un video sui social, in cui Roger ammette che Shanghai è sempre stato un posto speciale per lui, “sia per i fan che per i bei ricordi, e anche per una vera passione per il gioco del tennis“.