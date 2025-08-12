WTA

WTA Cincinnati: Ito dura un set contro Keys. Rybakina parte piano poi rimonta una buona Mertens

Le due vincitrici si affronteranno adesso in ottavi di finale per un posto nei quarti contro (probabilmente) Sabalenka. L'americana avanti 3-2 nei precedenti

Madison Keys – WTA Montreal 2025 (foto via Twitter @WTA)

Si è completato il quadro degli ottavi di finale della parte alta del tabellone del Cincinnati Open. Vittorie per Keys e Rybakina che sconfiggono rispettivamente Aoi Ito ed Elise Mertens. Le due vincitrici adesso si sfideranno negli ottavi di finale: in palio un potenziale quarto di finale contro Sabalenka.

[6] M. Keys b. A. Ito 6-4 6-0

L’americana Madison Keys, testa di serie numero sei, regola per 6-4 6-0, in un’ora e tre minuti Aoi Ito. Dura solo un set la partita della 21enne giapponese, che non riesce a replicare l’exploit visto contro Paolini a Toronto, e cede alla distanza alla maggior cilindrata della sesta forza del tabellone. Solida prestazione al servizio per Keys, che non scende sotto il 60% di punti vinti con la seconda – 70% con la prima – restando sempre aggressiva anche in risposta. Il primo set è divertente, tanti break: il primo è per Ito che che viene presto contro breakkata.

Poi Keys trova le chiavi giuste per scardinare la difesa nipponica e con un doppio break nel quinto e settimo game chiude 6-4. Nella ripresa l’americana non sbaglia un quindici, e al servizio non perde un punto con la prima palla (10/10). Tre break filati costituiscono un sonoro bagel rifilato a Ito in 21′. Per Keys adesso ottavi di finale contro Elena Rybakina.

[9] E. Rybakina b. [19] E. Mertens 4-6 6-3 7-5

La kazaka Elena Rybakina, nona favorita del seeding, rimonta 4-6 6-3 7-5, in due ore e quattordici minuti, la belga Elise Mertens. Nonostante una giornata altalenante al servizio, Rybakina (11 ace, ma anche 10 doppi falli) è sopravvissuta a un primo set molto falloso – 8 dei 10 doppi falli li commette nel solo primo set. Mertens è più centrata e nel primo parziale sfrutta un seconda traballante della sua avversaria per trovare il break decisivo nel settimo game.

Nella ripresa Rybakina comincia a giocare: con la prima non sbaglia più (15 punti su 16) e il suo gioco ne beneficia, trovando il break già nel secondo game, che poi amministrerà fino al 6-3. Il terzo set è il più equilibrato, ed è deciso ancora una volta da un solo break nell’undicesimo game.

