WTA Cincinnati, Paolini va di fretta: battuta una dolorante Krejcikova. Ora super match con Gauff

Jasmine Paolini concede appena tre game a Barbora Krejcikova e in un’ora e cinque minuti chiude la pratica pre 6-1 6-2. Un match dominato in maniera perfetta dall’azzurra con la ceca si è dovuta formalmente arrendere ad inizio secondo set, complice un problema al piede.

Ai quarti di finale, Paolini affronterà Coco Gauff che ha battuto poco prima che scendesse in campo Jasmine l’altra azzurra Lucia Bronzetti.

[7] J. Paolini b. B. Krejcikova 6-1 6-2

1° set: super Jasmine a Cincinnati!

Meglio non poteva iniziare la partita per Jasmine Paolini che dopo aver agevolmente vinto il proprio primo turno di battuta, lotta fino ai vantaggi per strappare il servizio a Krejcikova alla terza palla break, sfruttando un dritto tutt’altro che irresistibile della ceca in chop. A servizio è strepitosa Paolini che mette a referto sia il 3-0 che il 4-1 senza concedere nemmeno un quindici all’avversaria in palese difficoltà. La goccia che fa traboccare il vaso quasi definitivamente è il break del 5-1, anche in questo caso ottenuto dopo diversi punti ai vantaggi. Anche due doppi falli per Krejcikova che testimonia la grande difficoltà che sta avendo in questo match, completamente dalla parte di Paolini. Barbora prova ad insidiare Jasmine proprio sul 5-1, portandosi avanti 30-15, ma sono tre punti di fila per l’azzurra che in mezz’ora circa chiude le ostilità del primo set. Se continua così, Paolini non avrà difficoltà a strappare il pass per il prossimo turno qui a Cincinnati.

2 set: Barbora si fa male al piede

Pronti, via e Paolini sfrutta un errore di dritto e il quinto doppio fallo del match di Krejcikova per appropriarsi immediatamente di un break. Arrivati sul 3-0 per Paolini, Krejcikova inizia a aumentare un fastidio alla pianta del piede, un problema che ha iniziato a palesarsi tra la fine del primo e l’inizio del secondo set. Durante il medical time out, la ceca si fa massaggiare e inserire una sorta di tutore al piede e dopo 10′ di pausa ritorna in campo nonostante sia visibilmente dolorante. Krejcikova riesce a vincere appena due giochi ma fa davvero tanta, troppa difficoltà nel rispondere e spesso i suoi colpi non superano nemmeno la rete. Un infortunio che ha condizionato la seconda parte di match, m ciò non toglie che Paolini abbia meritato senza dubbio l’incontro e il passaggio del turno. Come detto ora ci sarà la grande sfida con Coco Gauff ai quarti.