ATP Cincinnati: Errani/Paolini eliminate nel doppio, la corsa si ferma in semifinale

H. Guo/A. Panova b. [1] S. Errani/J. Paolini 6-3 6-2

La corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio del WTA 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Le azzurre, prime teste di serie, sono state superate dal duo formato da Hanyu Guo e Alla Panova, capace di imporsi in due set grazie a una maggiore intensità e continuità di gioco. Un risultato che lascia l’amaro in bocca: Errani e Paolini hanno avuto qualche piccola occasione per restare agganciate al match, ma le avversarie hanno mantenuto un livello costante e di ottima qualità, mentre le italiane sono apparse in una versione un po’ sbiadita, in una serata che non ha reso giustizia alle loro effettive e già ben acclarate potenzialità.

IL MATCH

Nel primo set le azzurre, numero uno del seeding partono bene conquistando un break nel terzo gioco, ma cedono subito la battuta subendo il controbreak che rimette tutto in equilibrio sul 2-2. Nel sesto game le avversarie alzano il ritmo, strappano nuovamente il servizio e volano sul 4-2. La reazione di Errani e Paolini arriva subito, complici soprattutto le incertezze della cinese Guo, che riportano il punteggio sul 4-3. La speranza dura poco: gli errori tornano a farsi pesanti nel campo italiano e, costrette a fronteggiare tre palle break, le azzurre cedono ancora. Guo e Panova salgono così 5-3 e poco dopo chiudono il primo set con merito 6-4 in appena 34 minuti, complice anche una maggiore vitalità e freschezza negli scambi.

Nel secondo set le azzurre ritrovano un po’ di vigore, spinte dalla loro consueta caparbietà che però non basta a riaprire il match. I primi quattro game sono molto combattuti, tutti risolti al deciding point ma senza break. L’equilibrio si spezza nel quinto gioco, quando Guo e Panova strappano il servizio a zero e salgono 3-2. Le italiane cedono nuovamente la battuta nel settimo game e a quel punto per le avversarie la strada si fa in discesa: chiudono 6-2 il parziale e conquistano l’accesso alla finale, dove sfideranno la coppia formata da Erin Routliffe e Gabriela Dabrowski.